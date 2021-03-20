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Diego Perotti, İstanbul'a dönüyor!

20.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Diego Perotti, tedavi gördüğü Finlandiya'dan geri dönüyor.

Diego Perotti, İstanbul'a dönüyor!

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezonu sakatlıklarla geçiren Diego Perotti, ameliyat ve tedavisi için gittiği Finlandiya'dan geri dönüyor.

Arjantinli futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul'da olması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi İstanbul'da devam edecek ve çalışmalarını da burada sürdürecek.

Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
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