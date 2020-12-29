Diego Perotti riske edilmeyecek

Fenerbahçe'de pazartesi günü yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Perotti, günü salonda geçirdi.
Teknik heyetin, hazır hale gelmeden riske etmek istemediği Arjantinli futbolcunun Kasımpaşa maçında forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerde Sosa, bireysel saha antrenmanlarına başladı. Ağrıları süren Novak ve Thiam ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.
Üç futbolcu da pazartesi günü Kasımpaşa deplasmanında oynayabilecek.
Corona virüse yakalanan 4 futbolcunun ise izolasyon süreci devam ediyor.
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