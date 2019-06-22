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Diego Reyes'e Yunanistan'dan teklif olduğu iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.06.2019 20:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan ancak performansı beğenilmeyen Diego Reyes için kulüp arayışları sürüyor. Diego Reyes'in transferine ilişkin son iddia ise, ülkesi Meksika'dan geldi.

Diego Reyes'e Yunanistan'dan teklif olduğu iddia edildi

Geride kalan sezonun devre arasında İspanya Ligi takımlarından Leganes'e kiralanan Reyes için ülkesinden transfer iddiası geldi.

Meksika Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan ve 2019 CONCACAF Gold Cup'ta forma giyen Reyes'e Yunanistan'dan talip çıktı. Meksika basını, 26 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmek ve takımda kalmak istediğini duyururken, buna rağmen böyle bir ihtimalin olmadığı belirtildi.

Haberde Meksikalı yıldıza Yunanistan'dan ciddi talipler olduğu vurgulanırken, önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlayacağının altı çizildi.

Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Diego Reyes, sarı-lacivertli takımda 14 maça çıktı. Reyes, devre arasında kiralandığı Leganes’te ise 6 karşılaşmada şans bulabildi.

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