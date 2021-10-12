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Diego Simeone: Messi'yi istedim

12.10.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yaz aylarında Messi transferinin aklından geçtiğini belirtti.

Diego Simeone: Messi'yi istedim
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağının belli olması üzerine transfer için girişimde bulunduğunu söyledi.

Suarez aracılığıyla Messi'ye ulaşmaya çalıştığını belirten deneyimli teknik adam, "Messi'yi kendim aramadım ama Suarez'den bunu istedim. Messi'ye, Atletico'ya ufak bile olsa transfer olma ihtimalinin olup olmadığını sormasını istedim. Ancak kısa bir süre sonra PSG transferi resmen açıkladı." dedi.

Messi'nin doğru bir yerde olup olmadığı ile ilgili soruya yanıt veren Arjantinli hoca, "Messi, her zaman kazanmak isteyen bir takımda olmalı. Kazanmayı bilen bir takımda olmalı" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Lionel Messi
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