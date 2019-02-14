Dieselgate skandalı Bosch’a kadar uzandı!

Robert Bosch, Avrupa endüstrisinin önde gelen şirketlerinden biri. Stuttgart merkezli mühendislik ve elektronik firması Bosch aynı zamanda dünyanın en büyük otomotiv parça tedarikçilerinden. Almanya’da, Avrupa’da ve hatta dünya çapında birçok otomobil üreticisine otomotiv parçası sağlayan Alman endüstrisi devi çok uzun bir süredir Volkswagen ile birlikte çalışıyor.

Onlarca yıldır süregelen karlı ve verimli bir otomobil üreticisi- parça tedarikçisi ilişkisi son dönemde oldukça karmaşık bir hal aldı. Bir buçuk asırlık teknoloji devi şimdilerde en büyük müşterisi olan Volkswagen’in hatalarının bedelini ödemekle uğraşıyor.

Eylül 2015’te ABD’de patlak veren dieselgate skandalı ile ilgili açılan davalar aradan üç yıl geçmesine rağmen uluslarası yargıda olduğu gibi Alman yargısında da görülmeye devam ediyor. Volkswagen dizel otomobillerin yüksek emisyon seviyelerini gizlemek için kullandığı yasadışı yazılımlar nedeniyle şimdiye kadar 30 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Bu cezalardan sonuncusu ise geçtiğimiz ay geldi. Volkswagen alt markaları Audi ve Porsche ile birlikte ABD’ye 1.6 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.