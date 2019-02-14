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Dieselgate skandalı Bosch’a kadar uzandı!

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TEKNOLOJİ  | 14.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Alman teknoloji devi Bosch, 2015 yılında ABD’de patlak veren dieselgate emisyon skandalı kapsamında para cezasına çarptırılabilir. Bosch, Volkswagen yüzünden Alman yargısı ile karşı karşıya geldi! İşte detaylar.

Dieselgate skandalı Bosch’a kadar uzandı!

Robert Bosch, Avrupa endüstrisinin önde gelen şirketlerinden biri. Stuttgart merkezli mühendislik ve elektronik firması Bosch aynı zamanda dünyanın en büyük otomotiv parça tedarikçilerinden. Almanya’da, Avrupa’da ve hatta dünya çapında birçok otomobil üreticisine otomotiv parçası sağlayan Alman endüstrisi devi çok uzun bir süredir Volkswagen ile birlikte çalışıyor.

Onlarca yıldır süregelen karlı ve verimli bir otomobil üreticisi- parça tedarikçisi ilişkisi son dönemde oldukça karmaşık bir hal aldı. Bir buçuk asırlık teknoloji devi şimdilerde en büyük müşterisi olan Volkswagen’in hatalarının bedelini ödemekle uğraşıyor.

Eylül 2015’te ABD’de patlak veren dieselgate skandalı ile ilgili açılan davalar aradan üç yıl geçmesine rağmen uluslarası yargıda olduğu gibi Alman yargısında da görülmeye devam ediyor. Volkswagen dizel otomobillerin yüksek emisyon seviyelerini gizlemek için kullandığı yasadışı yazılımlar nedeniyle şimdiye kadar 30 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Bu cezalardan sonuncusu ise geçtiğimiz ay geldi. Volkswagen alt markaları Audi ve Porsche ile birlikte ABD’ye 1.6 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti. 

Volkswagen’in 2015 yılında karıştığı dieselgate skandalının etkileri üç yıl sonra Bosch’a kadar uzandı!

Alman yargısı şimdilerde Bosch’u 2015 yılında Volkswagen Group’a dizel araç emisyon testlerini manipüle etmek için kullanılan motor yönetim yazılımlarını tedarik etmekle suçluyor. Alman savcılar bir süre önce Stuttgart merkezli teknoloji devi için para cezası istedi. Stuttgart Savcılığı’nın ise bölgedeki savcılardan gelen bu istek üzerine tedarikçi aleyhine para cezası takibi başlattığı açıklandı.

Volkswagen konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınırken Bosch, şirket aleyhine açılan soruşturma ve olası bir para cezası ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında “Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimiz gizli tutulacak. Volkswagen ile aramızda olan otomobil üreticisi-tedarikçi ilişkisi uzun yıllar öncesine dayanıyor. Bu nedenle şimdilik böyle bir durum olacağını düşünmüyoruz” tarzında oldukça iyimser ifadeler kullandı. 
Ancak yine de Volkswagen’in en büyük parça tedarikçisi konumunda olan Bosch’un önümüzdeki günlerde yüklü bir miktarda para cezası ile karşı karşıya kalması muhtemel. Ortaya çıkacak faturanın ise en az 1 milyar avro olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bosch Dieselgate skandalı

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