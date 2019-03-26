Dijital avcılıkla milyon dolar kazanmak mümkün

Buenos Aires'te yaşayan 19 yaşındaki Santiago Lopez , 2015’da dünyanın önde gelen ödül avcılığı platformu HackerOne'a katılmış ve 2016’da burada elde ettiği ilk ödülden 50 dolar kazanmıştı. Güçlü şekilde kendini geliştiren Lopez, şimdi HackerOne'da 1 milyon dolardan fazla ödül kazanan ilk kişi oldu.

ESET’e göre, Arjantinli gencin hikayesi, artık kod üzerinde güvenlik açıkları aramanın kârlı bir yol olduğuna işaret ediyor. Santiago Lopez, "Çalışmalarımın tanındığını ve onlara değer verildiğini görmek benim için inanılmaz derecede gurur verici. Bu başarı yalnızca maddi anlamda değil, kuruluşların ve insanların bilgilerinin eskisinden daha güvende olduğunu temsil etmesi açısından da inanılmaz bir şey" diye konuştu.

Try to hack

Tamamen kendi kendini eğittiğini dile getiren genç, HackerOne'a katıldıktan sonra ‘try_to_hack' takma adını almış ve sitelerarası sahteciliğe (Cross-Site Request Forgery) neden olabilecek bir yazılım açığını bularak 50 dolarlık ilk para ödülünü almıştı.

19 yaşındaki “beyaz şapkalı hacker” Santiago Lopez, bugüne kadar Verizon, Twitter ve WordPress gibi firmaların sağladığı hizmetlerdeki 1,670'ten fazla kod açığını ortaya çıkardı. Yaptığı iş ilk başta yalnızca okul sonrası bir uğraş iken, zamanla bir gencin günde 6-7 saatini alan ve Buenos Aires'teki sıradan bir yazılım mühendisinden çok daha fazla para kazandıran bir iş haline geldi.