'Dijital Esaret' filminin fragmanı yayınlandı

Başrolünde usta oyuncu Rasim Öztekin'in yer aldığı "Dijital Esaret" filmi, suç işleyen internet bağımlılarının getirildiği "Dijital Suçlar Cezaevi"nde neler yaşanacağını konu ediniyor.

"İnsanlığın internet ile imtihanı" temasıyla yola çıkan film, suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşananları anlatıyor. Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Emre Kavuk üstleniyor.

Filmde Rasim Öztekin'e, Özgün Çoban, Yeşim Alıç, Zümra Atalay, Simay Barlas, Kaan Sevi, Ufuk Meriç, Özlem Mahmutoğlu, Ümit Ünker, Birce İrem İliçan, Eray Ertüren, Elif İşçi, Merve Sevin, Arda Adil Görgen, Doğa Konakoğlu, Burçin Serdar, Ecem Atalay, Onu Alp Demir, Ozan Bozbura ve Baran Taylan Yolalan gibi genç isimler eşlik ediyor.

Filmin, bu yıl içinde vizyona girmesi planlanıyor.

AA

