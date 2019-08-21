Dijital kitaplar yükseliyor

e-kitap okuyucularına daha pratik ve sağlıklı bir deneyim yaşatmak isteyen internet devi, dijital kitap aramalarını ve satın alınmış kitapları bulmayı kolaylaştırmak istiyor.

Mevcut sistemde e-kitaplar arasında detaylı arama yapılamadığı için okuyucular ilgi alanlarına göre e-kitapları bulmakta zorlanıyordu. Ayrıca daha önce satın aldıkları ve yeniden okumak istedikleri e-kitapları bulmak için de seçenekler arasında uzunca dolanmak gerekiyordu.

Yeni özelliği denemek isteyenler web üzerinde play.google.com/books adresi üzerinden seçenekler menüsüne girerek beta testini aktif hale getirerek, yeni özellikleri deneyebilecekler.

Beta testinden olumlu sonuçlar alınması halinde yeni özelliğin hem web’de hem de mobil cihazlarda yayına girmesi bekleniyor.

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