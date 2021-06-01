Dik park etme teknikleri ile arabanızı kolayca park edin!

İki otomobil arasına dik şekilde park etme ihtiyacı daha çok otoparklarda yaşanır. Burada önemli olan şey, önden girmemek, daha ziyade geri geri park etmektir. Çıkışta da işimizi kolaylaştırır. Dik park ettikten sonra geri geri çıkarken arkadan gelen araçları görme şansınız olamaz. Birisinin en azından 'gel, gel' diyerek size yardımcı olması geri manevradaki kazaları önleyebilirt
BOŞLUK TESPİTİNE DİKKAT!
Sürücü en başta boşluğu iyi tespit etmeli, aracın kapılarının açılmasında sorun olmayacak kadar boşluk olması kontrol edilmelidir.
YANINIZDAKİ ARACI DOĞRU SEÇİN
Park edilecek bölgenin yanındaki araçların büyük ya da hasarlı eski model olmadığından emin olunmalıdır. Çıkış sırasında aracınıza çarpabilir ya da size sorun yaratabilirler.
DİK PARK ETME NASIL OLUR?
- Park edilecek araçların arasına yaklaştığımızda, aracın burnunu sağa doğru götürmek, sol dikiz aynasından sol arka taraftaki köşeyi görmeye çalışmak gerekmektedir.
- Daha sonra direksiyonu tam sol yaptığınızda, arkayı kontrol ederek yaklaşmalısınız. Eğer ki diğer araca çok yaklaştıysak ve açı istediğimiz gibi olmadıysa, aracımızı tekrar biraz ileri alıp geri getiririz.
- Direksiyonu, sağ ve sola eşit boşluk bırakacak şekilde ayarlayıp, yavaş yavaş geri gelmeye çalışırız.
- Arka park yerinin temiz olduğunu da önceden kontrol etmiş olmamız faydalı olacaktır. Bu noktada mümkünse dışarıdan birisinin yardımcı olmasını tercih ederiz. Park sensörü olan araçlarda da arka tarafta bir engel olup olmadığı sinyal sayesinde öğrenilebilir. Ancak park sensörünüz yoksa aynadan kontrol ederek iki tarafı eşit olarak ayarlamanız size yardımcı olacaktır.
- Yandaki araçların kapı kolu sizin kapı koluna eş değer mesafeye geldiğinde artık park etme işlemini tamamlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum