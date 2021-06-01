Dik park etme teknikleri ile arabanızı kolayca park edin!

İki otomobil arasına dik şekilde park etme ihtiyacı daha çok otoparklarda yaşanır. Burada önemli olan şey, önden girmemek, daha ziyade geri geri park etmektir. Çıkışta da işimizi kolaylaştırır. Dik park ettikten sonra geri geri çıkarken arkadan gelen araçları görme şansınız olamaz. Birisinin en azından 'gel, gel' diyerek size yardımcı olması geri manevradaki kazaları önleyebilirt

BOŞLUK TESPİTİNE DİKKAT!

Sürücü en başta boşluğu iyi tespit etmeli, aracın kapılarının açılmasında sorun olmayacak kadar boşluk olması kontrol edilmelidir.

YANINIZDAKİ ARACI DOĞRU SEÇİN

Park edilecek bölgenin yanındaki araçların büyük ya da hasarlı eski model olmadığından emin olunmalıdır. Çıkış sırasında aracınıza çarpabilir ya da size sorun yaratabilirler.

DİK PARK ETME NASIL OLUR?