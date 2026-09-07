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Dikenli dalların arasından toplanıyor: Kış hastalıklarına şifa

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesi, kış hazırlıklarına başlayan vatandaşların mesaisini artırdı. Piknik amacıyla bölgeye gelen aileler, kış aylarında şifa kaynağı olarak tüketilen kuşburnunu toplamak için dikenli dalların arasında yoğun çaba harcıyor.

Dikenli dalların arasından toplanıyor: Kış hastalıklarına şifa

Geleneksel lezzetleri ve kışlık ihtiyaçları hazırlamak amacıyla kuşburnu toplayan vatandaşlardan Fatma Büyükata, toplanan meyvelerin çay, marmelat ve yöresel ‘acılı aş’ yapımında kullanıldığını belirtti. Dikenli yapısı nedeniyle toplaması meşakkatli olan kuşburnunun kış aylarının vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Büyükata, geleneksel yöntemleri yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

C VİTAMİNİ İÇERİYOR

Kuşburnunun C vitamini açısından zengin ve hastalıklara karşı koruyucu olduğunu belirten Fatma Büyükata, şunları söyledi: "Kuşburnu topluyoruz burada. Marmelat yapıyoruz, çayını yapıyoruz, eskilerden gelen acılı aş derler, onu yaparız. Çay ve marmelat yaparız. Bu taraflara gezmeye, pikniğe geliriz. Kuşburnunun burada olduğunu bildiğimiz için gördük, geldik. Vitamininin olduğunu biliyoruz.
Dikenli dalların arasından toplanıyor: Kış hastalıklarına şifa 1

Bütün hastalıklara iyi gelir. C vitamini var. Toplaması çok zahmetli, hep dikenli. Ellerimize dikenleri geldi, toplaması zor ama yemesi güzel oluyor. Kışın sobanın üzerine koyarız. Çayını demler öyle içeriz. Evin içinde çok güzel kokusu olur. Odaya girdiğimizde kışın havasını alırız. Kışın geldiğini biliriz. Şimdi evler kaloriferli, sobada kaynamıyor artık. Yine de kaynatmaya çalışıyoruz."

Toplanan kuşburnular, aşamalı işlemlerden geçirilerek marmelada dönüştürülüyor ya da kurutularak kış boyunca demlenmek üzere saklanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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kuşburnu
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