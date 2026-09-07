GTA 5'in PS5 sürümü PC’de çalıştı! Ama bir sorun var

PlayStation 5 oyunlarını PC'de çalıştırmayı hedefleyen emülatör projeleri büyük bir hızla gelişiyor; hatta PS5 emülasyonu bugüne kadarki en hızlı ilerleme dönemlerinden birini yaşıyor olabilir. Bir aydan uzun süre önce GTA 5'in PS5 sürümü yalnızca ilk açılış ekranında kalırken, yapılan son testlerde oyunun başlangıç görevi PC üzerinde 60 FPS'ye kadar çıkan kare hızlarıyla çalıştırıldı.

GTA 5, ShadEmu ile birlikte PS5 emülasyonu tarafında öne çıkan projelerden biri olan KytyPS5 üzerinden çalıştırıldı. Yayınlanan görüntülerde oyunun başlangıç görevi, ekrandaki aksiyon yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık 40 ile 60 FPS arasında çalışıyor.

Testin gerçekleştirildiği bilgisayarda Ryzen 7 9950X3D işlemci ve Radeon RX 7900 XT ekran kartı bulunuyor. Dolayısıyla elde edilen performans oldukça güçlü bir PC sistemi üzerinde sağlanıyor.

PS5 Version of Grand Theft Auto 5 emulated on KyTyPS5 emulator at 40 to 60 fps pic.twitter.com/JJlvqrHCof — BrutalSam (@BrutalSam_) September 5, 2026

GTA 5 60 FPS'YE ÇIKTI ANCAK TEST UZUN SÜRMEDİ

Gösterilen test, PS5 emülasyonunda şimdiye kadar ulaşılan açık ara en büyük dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. GTA 5'in başlangıç bölümü oynanabilir hâle geliyor ancak oyuncu, dışarıda bekleyen polislerin bulunduğu bölüme açılan kepenge ulaştığında oyun çöküyor. Bu nedenle henüz çatışmanın başladığı bölümün nasıl çalışacağı görülemiyor.

Başka bir testte ise GTA 5'in başlangıç görevinin ötesine geçilerek açık dünyaya ulaşılması başarıldı. Bu noktada performans 15 FPS'nin altında kalırken Franklin ve Lamar'ın yer aldığı ara sahne başladığında kare hızı 40 FPS seviyelerinin ortalarına yükseldi.

Ara sahnenin sona ermesinin ardından oyun yeniden çöktü. GTA 5'in ara sahneleri önceden hazırlanmış videolar yerine oyun motoruyla gerçek zamanlı olarak işlendiği için bu bölümde ulaşılan performans da KytyPS5 açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BİR HAFTA ÖNCE YALNIZCA AÇILABİLMİŞTİ

GTA 5'in KytyPS5 üzerinde ilk kez açılmasından yalnızca bir hafta sonra başlangıç görevini 40-60 FPS seviyelerinde çalıştırabilecek noktaya gelmesi, PS5 emülasyonundaki ilerlemenin hızını ortaya koyuyor.

GTA 5, günümüz donanımları açısından çalıştırılması son derece zor bir oyun değil. Nitekim son üç yılda çıkan Android amiral gemisi telefonlar da oyunu emülasyon yoluyla 60 FPS'ye kadar çalıştırabiliyor. Buradaki asıl dikkat çekici nokta ise oyunun PS5 sürümünün bu kadar kısa sürede PC'de oynanabilir hâle gelmesi.

Üstelik GTA 5, KytyPS5 üzerinde yüksek kare hızlarına ulaşan tek PS5 oyunu değil. En az dört farklı PS5 oyunu daha emülasyon yoluyla 60 FPS seviyesinde çalıştırılabiliyor.

Paylaşılan testlerde bu oyunlar Ryzen 7 5800X3D işlemci ve RTX 5080 ekran kartı bulunan bir sistem üzerinde çalıştırıldı.

PAC-MAN WORLD Re-PAC için gerçekleştirilen ayrı bir testte ise oyun, Ryzen 7 7700X ve Radeon RX 6700 XT bulunan bir bilgisayarda 60 FPS'ye sabitlenmiş şekilde çalıştı.

SHARPEMU FARKLI BİR YOL İZLİYOR

PS5 emülasyonu üzerinde çalışan bir diğer proje SharpEmu ise oyunlara özel uyumluluk geliştirmek yerine emülasyon doğruluğu ve altyapı sorunlarına odaklanıyor.

Bu yaklaşım, Astro Bot gibi oyunların oynanabilir aşamaya ulaşmasını engelleyen daha düşük seviyeli teknik sorunların giderilmesini hedefliyor. Astro's Playroom şu anda SharpEmu üzerinde ancak açılış yapabilecek seviyeye ulaşmış durumda.

SharpEmu aynı zamanda Steam Deck üzerinde de ilerleme kaydediyor. Astro's Playroom'un Steam Deck'te çalıştırıldığı testlerde elde edilen performans, Ryzen 9 7900X işlemci ve Radeon RX 7900 XT ekran kartına sahip çok daha güçlü bir sistemdekine benzer seviyede kalıyor. Steam Deck'te oyun hâlâ zar zor 1 FPS hızında çalışıyor ve açılış ekranını geçemiyor.

Buna rağmen PS5 oyunlarının hem güçlü masaüstü sistemlerde hem de Steam Deck gibi taşınabilir donanımlarda emülasyon yoluyla açılmaya başlaması, projelerin ulaştığı mevcut teknik seviyeyi gösteriyor.

GÖZLER GTA 6'YA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

PS5 emülasyonundaki hızlı gelişimin dikkat çekmesinin nedenlerinden biri de GTA 6. Bu çalışmaların olası hedeflerinden biri de GTA 6'yı, resmi PC sürümü yayımlanmadan önce PC'de oynanabilir hâle getirmek. GTA 6'nın oynanış gösteriminin ardından, resmi PC sürümünü beklemek yerine oyunu mümkün olan en kısa sürede PC'de oynama isteğinin zirveye çıkmış olabileceği belirtiliyor.

GTA 5'in PS5 sürümünün kısa süre içerisinde açılış ekranından 40-60 FPS seviyelerinde oynanabilen başlangıç görevine ilerlemesi, bu hedef açısından önemli bir teknik aşama oluşturuyor.

Ancak mevcut testler aynı zamanda PS5 emülasyonunun hâlâ erken bir aşamada olduğunu gösteriyor. GTA 5 kısa sürelerle yüksek kare hızlarına ulaşabilse de çökmeler devam ediyor; açık dünyaya ulaşılan testte ise performans 15 FPS'nin altında kalıyor. Öte yandan mevcut durum, PS5 emülasyonunun başlangıç seviyesini temsil ediyor; projeler geliştikçe performans ve uyumluluğun daha da ilerlemesi bekleniyor.

Kaynak: Tom's Hardware