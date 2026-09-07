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Bir telefonda 3 tane 200 MP kamera! Oppo Find X10 Pro Max için geri sayım başladı

Oppo, amiral gemisi Find X10 serisinin bu ay Çin'de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şirket ayrıca yaklaşan telefonlara ilişkin bazı ayrıntıları açıkladı ve cihazların tasarımına dair ipuçları paylaştı.

Bir telefonda 3 tane 200 MP kamera! Oppo Find X10 Pro Max için geri sayım başladı
Enes Çırtlık

Oppo yöneticisi Zhuo Shijie, Weibo'daki bir gönderisinde Find X10 ve Find X10 Pro Max modellerinin arka tasarımı ve kamera yeteneklerine ilişkin ipuçları verdi. Arka kamera modülünün tasarımı, kısa süre önce sızdırılan render görselleriyle aynı görünüyor.

Bir telefonda 3 tane 200 MP kamera! Oppo Find X10 Pro Max için geri sayım başladı 1

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Yöneticiye göre, yaklaşan amiral gemisi modellerde yeni "Hasselblad Ultra-Clear Native Camera" kamera sistemi yer alacak. Bu sistemin daha doğal renkler, daha keskin görüntüler ve ışık ile gölgelerin daha gerçekçi biçimde yansıtılmasını sağlayacağı iddia ediliyor.

FIND X10'DA İKİ, X10 PRO MAX'TE ÜÇ 200 MP KAMERA

Oppo Find X10'un, iki adet 200 MP sensör içeren üçlü arka kamera sistemine sahip olacağı doğrulandı. Find X10 Pro Max ise arka tarafta üç adet 200 MP kamera sunacak. Kamera sistemleri Oppo ve Hasselblad tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Yeni telefonlarda ayrıca Oppo'nun ikinci nesil Danxia Color Reproduction Lens sistemi de bulunacak. Özel bir renk sensörü olan bu sistem, 24 örnekleme kanalını ve 15 EV'ye kadar dinamik aralığı destekliyor. Kamera sistemi ayrıca Oppo'nun LUMO renk bilimi teknolojisinden de faydalanacak.

Bir telefonda 3 tane 200 MP kamera! Oppo Find X10 Pro Max için geri sayım başladı 2

Oppo yöneticisi, önümüzdeki günlerde telefonlarla ilgili daha fazla bilginin paylaşılacağını doğruladı. Find X10 serisinin yeni bir Tianma OLED ekran kullanması bekleniyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oppo kamera
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