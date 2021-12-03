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Dikenli kabak taratoru nasıl yapılır? Dikenli kabak taratoru malzemeleri neler?

03.12.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikenli kabak taratorunun nasıl yapıldığı ve malzemelerinin neler olduğu merak konusu oldu. Dikenli kabak taratoru Alanya yemekleri arasında yer alıyor. Bu yemeğe dikenli kabak düzmesi de deniyor. İşte dikenli kabak taratoru tarifi!

Dikenli kabak taratoru nasıl yapılır? Dikenli kabak taratoru malzemeleri neler?

Alanya’nın sevilen yemeklerinden biri olan dikenli kabak taratoru 2 Tane dikenli kabak, 1 Su bardağı çok iyi dövülmüş ceviz, 3-4 Diş sarımsak gibi malzemelerle hazırlanıyor. Peki dikenli kabak taratoru nasıl yapılır? İşte dikenli kabak taratoru tarifi!

DİKENLİ KABAK TARATORU MALZEMELERİ

  • 2 Tane dikenli kabak
  • 1 Çay kaşığı tuz
  • 3-4 Yemek kaşığı zeytinyağı

Tarator için:

  • 1 Su bardağı çok iyi dövülmüş ceviz
  • Çay kaşığının ucunda tuz
  • 1 Su bardağı su
  • 3-4 Diş sarımsak
  • 1 Limon suyu

DİKENLİ KABAK TARATORU NASIL YAPILIR?

Dikenli kabakların kabuklarını soyup yıkayın. Soyulduğunda kaygan bir yapısı olduğundan dolayı dilimlemeden önce bir bez veya kağıt havlu ile kurulamaya özen gösterin. Kesme tahtası üzerinde patates dilimler gibi dilimleyin.
Zeytinyağını üzerine gezdirin ve karıştırın. Fırın kağıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.

Taratoru hazırlamak için cevizleri havanda iyice dövün. Ardından derin cam bir kaseye dövülmüş cevizleri boşaltın. Dövülmüş sarımsakları, su, tuz ve limon suyunu ilave ederek karıştırın. Su oda sıcaklığında olmalı. Kızartmayı daha çok dikenli kabaktan hazırlarsanız, tarator malzemelerini de artırmanız daha iyi olur. Fırında kızaran dikenli kabak dilimlerini servis tabağına alın ve üzerine bolca tarator sosundan ekleyin. Afiyet olsun...

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