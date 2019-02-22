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Dikey kalkabilen elektrikli ‘hava taksi’ test uçuşunu yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde bulunan 'Beta Technologies', elektrik motorlu 'hava taksi' Ava XC'nin prototipinin test uçuşunu gerçekleştirdi.

Elektrik motorlu prototip, dikey kalkış ve İniş yapabiliyor (VTOL). 2 tona yakın ağırlığı bulunan uçak, 10,7 metre kanat aralığına sahip. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından test uçuşları onaylanan uçak, maksimum 285 km hıza ulaşabiliyor.

Uçak, tam şarj akü ile 240 kilometre mesafe kaydedebiliyor. Uçağın 2024'ten önce üretime girmesinin planlanmadığı belirtildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
abd hava taksi

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