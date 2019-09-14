Dikkat! Birçok ilimiz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI Rüzgarın; Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 32°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde ve Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. ANKARA °C, 27°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 27°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.