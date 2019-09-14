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Dikkat! Birçok ilimiz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.09.2019 08:01 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili yeni uyarılar geldi. Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, Marmara ve Ege'nin kuzeyinde hızı 70 kilometre kadar çıkacak fırtına bekleniyor. Ayrıca öğleden sonra Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlar bekleniyor.

Dikkat! Birçok ilimiz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Ardahan, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Kuzey Ege kıyılarında zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde ve Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Rize ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arkadaşlar izmirde dün acayip bir fırtına olmuş ama biz farketmedik çünkü yaprak bile kımıldamadı bugünde olacak diye haber var :::)
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