Dikkat! Bu yöntemleri bilmek hayat kurtarıyor

Filmlerden edindiğimiz tecrübeler sayesinde kendimizi koruma konusunda ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini az çok biliyoruz. Ancak gerçek bir tehlike anında filmlerde gördüğünüz taktikler işe yaramayabilir. Birinin saldırısına uğramanız durumda nasıl tepki vereceğinize dikkat etmelisiniz. Kendini korumak ile ilgili verilen bazı taktikler sizi daha tehlikeli bir duruma sokabilir. Kendinizi korurken yapmamanız gereken şeyleri listeledik.

1. Saldırgandan kaçmaya çalışmak

Saldırgandan kaçmak, o an düşündüğünüz tek şey olsa bile bu her zaman iyi bir fikir değildir. Çünkü; saldırgan sizden daha hızlı olabilir, kaçmanız ise onu sinirlendirebilir. Bu durum sizi daha tehlikeli bir konuma getirebilir. Ayrıca koşarken arkanızda neler olup bittiğini göremezsiniz, geri dönüp baktığınızda ise dikkatiniz dağılır ve bu da sizi yavaşlatır. Fevri bir kararla kaçmak yerine, duruma odaklanıp tüm ihtimalleri düşünmek gerekir.

2. Saldırgana “Neden?” diye sormaya çalışmak

Saldırganı sakinleştirmek için onunla konuşmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu durum gerginliği daha da artırabilir ve onu sakinleştirme çabanız tam aksi şekilde sonuçlanabilir. Söylediğiniz her şey onu daha fazla sinirlendirip, daha sert önlemler almaya hatta size zarar vermeye bile zorlayabilir.