Dikkat! Çocuğunuz, sizin yüzünüzden teknoloji bağımlısı olabilir! Korumak için...

Çevrim içi ve çevrimdışı oyunlar, sosyal medya uygulamaları, video çekim uygulamaları ve çok daha fazlası çocuğunuz için tehlike oluşturur. Belirli bir olgunluk seviyesine geldiğinde elbette her çocuk modern çağın getirdiği teknolojiyle buluşmalı. Esas problem, bu teknolojiyi sağlıklı kullanamayacak kadar küçükken bu dünyaya giriş yapması. Çocuklarınızı teknoloji bağımlılığından korumak için yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

HER ŞEY BEBEKKEN BAŞLIYOR!

Mamasını yesin diye, arkadaşlarımızla sohbet ederken bizi rahatsız etmesin diye, ağlarken sussun diye bebeğinizin önüne çizgi film izleyebileceği bir ekran koyduğunuzda başlıyor her şey. Böylece minicik ve masum bir bebek tablet, telefon ya da televizyon istediğinde ağlaması, yemek yememesi ve sizi rahatsız etmesi gerektiğini öğreniyor. Bu düzen yavaş yavaş ilerlerken ebeveynler işin gidişatını fark edemiyor ve sonunda 3 yaşında telefonu elinden bırakmayan çocuklar ortaya çıkıyor. Bu sebeple, bebeğinizi ilk 3 yıl mümkün olduğu kadar ekrandan uzak tutmalısınız. Hayat hakkında hiçbir şey bilmeyen bir bebeğe, hayatın kapılarını siz açmalısınız, televizyon değil!