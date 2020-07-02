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Dikkat! Çocuğunuz, sizin yüzünüzden teknoloji bağımlısı olabilir! Korumak için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Teknoloji bağımlılığı, çocukların zihinsel gelişimlerine geri dönülemeyecek zararlar verebilir. Çocuklarının tablet, akıllı telefon ve bilgisayar karşısında saatlerini geçirmesini istemeyen her ebeveyn, bazı önlemler almalıdır. Siz de çocuğunuzun sağlıklı bir gelişim dönemi yaşayabilmesi için yapmanız gerekenleri merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar!

Dikkat! Çocuğunuz, sizin yüzünüzden teknoloji bağımlısı olabilir! Korumak için...

Çevrim içi ve çevrimdışı oyunlar, sosyal medya uygulamaları, video çekim uygulamaları ve çok daha fazlası çocuğunuz için tehlike oluşturur. Belirli bir olgunluk seviyesine geldiğinde elbette her çocuk modern çağın getirdiği teknolojiyle buluşmalı. Esas problem, bu teknolojiyi sağlıklı kullanamayacak kadar küçükken bu dünyaya giriş yapması. Çocuklarınızı teknoloji bağımlılığından korumak için yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

HER ŞEY BEBEKKEN BAŞLIYOR!

Mamasını yesin diye, arkadaşlarımızla sohbet ederken bizi rahatsız etmesin diye, ağlarken sussun diye bebeğinizin önüne çizgi film izleyebileceği bir ekran koyduğunuzda başlıyor her şey. Böylece minicik ve masum bir bebek tablet, telefon ya da televizyon istediğinde ağlaması, yemek yememesi ve sizi rahatsız etmesi gerektiğini öğreniyor. Bu düzen yavaş yavaş ilerlerken ebeveynler işin gidişatını fark edemiyor ve sonunda 3 yaşında telefonu elinden bırakmayan çocuklar ortaya çıkıyor. Bu sebeple, bebeğinizi ilk 3 yıl mümkün olduğu kadar ekrandan uzak tutmalısınız. Hayat hakkında hiçbir şey bilmeyen bir bebeğe, hayatın kapılarını siz açmalısınız, televizyon değil!

SÖYLEME, YASAKLAMA, ÖRNEK OL!

İlkokula giden bir çocuğa ödevlerini yapmasını, kitap okumasını, televizyonun başından kalkmasını ve faydalı aktivitelerle meşgul olmasını öğütlemek normal karşılanır. Çocuk bu öğütleri takip etmeyince de çocuğa umursamaz, tembel veya asi gibi kalıplar yakıştırılır. Oysaki, çocuklar söyleneni değil, yapılanı örnek alır. Ebeveynleri işten gelir gelmez televizyon karşısında otururken gören bir çocuk, okuldan gelir gelmez televizyon karşısında oturacaktır ve yasakları etkili olmayacaktır. Eve geldiğinizde teknolojiyle haşır neşir olmak yerine, ailenizle birlikte yapabileceğiniz eğlenceli aktivitelere zaman ayırın. Bu düzende büyüyen bir çocuk bu düzende yaşayacaktır!

ÇOCUĞUNUZ YALNIZ KALMASIN!

Yalnız kalan bir çocuğun canı sıkılır, canı sıkılan bir çocuk da kolaylıkla ulaşabileceği oyunları oynar ya da çizgi dizileri izler. Gün boyu yaptığınız aktivitelerde çocuğunuzla birlikte zaman geçirin. Bulaşıkları birlikte kaldırın, onunla sohbet edin, oyunlar oynayın ve kaliteli zaman geçirin. İmkanınız varsa birlikte doğayı keşfedin. Hafta sonları pikniğe, yürüyüşlere gidin ve bu süreleri çocuğunuzu dinleyerek geçirin. Dinledikçe, onun ne kadar güzel bir dünyası olduğunu keşfedeceksiniz ve çocuğunuz tabletlerle değil sizinle zaman geçirmeyi isteyecek.

HOBİLERE YÖNLENDİRİN!

Çocuğunuzu, ilgi çekici hobilere yönlendirebilirsiniz. Bu sayede, yalnız başınayken sarılacağı ilk şey resim defteri veya kil seti olabilir. Bu hobilere alışma sürecinde, çocuğunuzun yanında olun ve emeklerini takdir edin.

Çocuğunuz uygun yaşa geldiğinde ise teknolojiyi sizin gözetiminizde takip etmesini sağlayabilirsiniz.

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