Dikkat edin: Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor" diyor. İşte bu gibi sorunlardan korunmak için bu 8 kuralı ihmal etmeyin.

ETİ UYGUN ŞARTLARDA SAKLAYIN



Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.

TEZGAHTA ÇÖZDÜRMEYİN



Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.

ETİ TEKRAR DONDURMAYIN

Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.

ETİ HEMEN PİŞİRMEYİN

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir" diyor.