YEMEK

Dikkat edin: Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nda uygunsuz şartlarda kesilen kurbanlıklar, çeşitli sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bayramda mide ve sindirim problemleri yaşamak istemiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var.

Dikkat edin: Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor" diyor. İşte bu gibi sorunlardan korunmak için bu 8 kuralı ihmal etmeyin.

ETİ UYGUN ŞARTLARDA SAKLAYIN
iStock-187057508
Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.

TEZGAHTA ÇÖZDÜRMEYİN
iStock-519722065
Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.

ETİ TEKRAR DONDURMAYIN

iStock-493615937 (8)

Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.

ETİ HEMEN PİŞİRMEYİN

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir" diyor.

KIRMIZI ETİ ÖĞLEN TÜKETİN

Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı'nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

iStock-890653594

Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin.

PORSİYONLARA DİKKAT

Et tüketimini abartmayın. Günlük et tüketiminizin 100-150 gr yani yaklaşık 3-4 köfte veya eşdeğeri miktarı aşmamasına dikkat edin.

SEBZE VE SALATAYI İHMAL ETMEYİN

iStock-836788304 (1)

Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık yakınmalarını arttırabileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih edin.

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinlerNikotini vücuttan atmaya yarayan besinler
Türkiye Çay Demleme şampiyonu püf noktasını paylaştıTürkiye Çay Demleme şampiyonu püf noktasını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı kurban eti nasıl saklanır kurban eti gıda ve sağlık sağlıklı beslenme

En Çok Okunan Haberler

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali

20 kilo verdi! İşte Murat Cemcir'in son hali

Kurban etleri poşetlerle buzdolabına konulmamalı

Kurban etleri poşetlerle buzdolabına konulmamalı

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Yoğurt mayalarken bu hataya düşmeyin

Yoğurt mayalarken bu hataya düşmeyin

30 yıldır bu yöntem kullanılıyor! Lezzeti ütüden geliyor

30 yıldır bu yöntem kullanılıyor! Lezzeti ütüden geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanser riskini 2 ayda azaltan hayat kurtaran besin

Kanser riskini 2 ayda azaltan hayat kurtaran besin

Yağ yakmaya yardımcı olan 6 baharat

Her gün ağzınıza 2 tane atın! İncecik olacaksınız

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Nikotini vücuttan atmaya yarayan besinler

Turistlere en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

Türkiye Çay Demleme şampiyonu püf noktasını paylaştı

Kurban etleri poşetlerle buzdolabına konulmamalı

Kurban etleri poşetlerle buzdolabına konulmamalı

Mutfakta en sık yapılan 8 hata

Siz de bıçağı böyle mi tutuyorsunuz? O halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.