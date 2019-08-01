Dikkat edin: Kurban Bayramı'nda bu hastalık artıyor

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Sindirimi zor olan etin dinlendirilmeden, uygun koşullarda tüketilmemesi de hazımsızlık, şişkinlik ve reflü gibi sindirim sistemi şikayetlerine neden oluyor" diyor. İşte bu gibi sorunlardan korunmak için bu 8 kuralı ihmal etmeyin.
ETİ UYGUN ŞARTLARDA SAKLAYIN
Eti tüketeceğiniz miktarlarda porsiyonlara bölün ve derin dondurucuda saklayın.
TEZGAHTA ÇÖZDÜRMEYİN
Sıcak yaz günlerinde tezgahta çözdürülen et mikroorganizmaların hemen çoğalmasına yol açacağından buzdolabı ya da mikrodalga fırında çözdürün.
ETİ TEKRAR DONDURMAYIN
Buzdolabı ya da mikrodalgada çözdürdüğünüz etin tamamını pişirin, çözdürdüğünüz eti tekrar dondurmayın.
ETİ HEMEN PİŞİRMEYİN
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı "Kurbanlık hayvanın kesildikten sonra ölüm katılığı durumunun ortadan kalkması için en az 24 saat dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerekir. Bekletilmeden hazırlanan et daha sert olur ve sindirimi zordur. Etler yavaş ve kısık ateşte kendi suyu ile pişirilmeli, iç yağ ve kuyruk yağı eklenmemelidir" diyor.
KIRMIZI ETİ ÖĞLEN TÜKETİN
Geç saatlerde tüketilen etin sindirimi daha zor olduğundan Kurban Bayramı'nda hazımsızlık ve şişkinlik yaşamamak için kırmızı eti geç saatler yerine öğle saatlerinde tüketin.
ÖĞÜN ATLAMAYIN
Bayram ziyaretlerinin uzaması, ikramlarda yenilen yiyeceklerin verdiği tokluk hissi öğün atlamaya ve akşam yemeklerinin geç saatlere kaymasına neden olabiliyor. Geç saatlerde yenilen yemekler reflüyü tetikleyebileceğinden, yemek yedikten en az 3 saat sonra yatmaya özen gösterin.
PORSİYONLARA DİKKAT
Et tüketimini abartmayın. Günlük et tüketiminizin 100-150 gr yani yaklaşık 3-4 köfte veya eşdeğeri miktarı aşmamasına dikkat edin.
SEBZE VE SALATAYI İHMAL ETMEYİN
Etin yanında pirinç pilavı, patates, börek gibi glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketilmesi hazımsızlık ve kabızlık yakınmalarını arttırabileceğinden etin yanında sebze yemekleri ya da salata tercih edin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum