Dikkat eş anlamlısı nedir? Dikkat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dikkat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "dḳḳ" kökünden gelen "diḳḳa(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "incelik, ince olma, rafine olma, detaylı olma" gibi anlamlara gelir. Türkçede bilinen ene eski kaynağı 1400'lü yıllarda kaleme alınan Ferec ba'd eş-şidde eseridir. Burada dikkat kelimesi "dıḳḳati" şeklinde ve "incelik, özen" anlamında kullanılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre dikkat kelimesi uyanıklık, duyularla düşünceleri bir yerde toplama anlamlarına gelir. Ayrıca uyanıklık, ilgi ve özen gösterme gibi anlamlara gelir.

Dikkat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dikkat kelimesi "İnce eleyip sık dokuma." deyiminin karşılığı olan bir sözcüktür. Bir şeyi detaylı bir şekilde incelemek, özen göstermek, titizlikle hareket etmek, dikkat sözcüğünü karşılayan anlamlarıdır. Dikkat eş anlamlısı sözcükler:

İlgi

Nazarıitibar

Uyanıklık

Dikkat kelimesinin vurgulandığı cümlelerde bu kelime seçimlerinden herhangi biri yapılabilmektedir. Eş anlamlı sözcükler, yerine geçtiği kelime ile aynı anlama geldiğinden cümle yapısında bozulmalara sebep olmaz. Örnek vermek gerekirse "O çok dikkatli biridir." cümlesinde kişinin uyanık olmasından bahsedilmektedir. Ancak eş anlamlı kelimeleri seçerken cümle anlamına bakmak gerekir.

Dikkatin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dikkatin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şunlardır:

Öğretmen bu ödeve not vereceğinden ödevinle ilgilen.

Derslerine ilgilenirsen sınavı kazanabilirsin.

Onu uyardığımdan beri daha nazarıitibar davranıyordu.

Kapıdan giren güzel kız tüm ilgiyi üzerine çekti.

Konuşmaları öyle etkileyiciydi ki herkes onu ilgiyle dinledi.

Son zamanlarda sana yeterince ilgi gösteremediğimin farkındayım.

Biz fark etmedik ama Berk o kadar uyanıktı ki hemen fark etmişti.

Uyanık olmak her zaman kötü bir şey değildir.



