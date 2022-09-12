Dikkatli eş anlamlısı nedir? Dikkatli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, dillerin başka dillerle etkileşimi ya da kendi içinde yeni kelimeler türetmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Diğer dillere nazaran Türkçede eş anlamlılık tartışmalı bir konudur. Türkçedeki kelimeler birbirleriyle çoğu zaman tam olarak aynı anlamda kullanılmaz. Bu nedenle benzer anlama gelen ifadeler de eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Cümle içerisinde ya da ifadelerde eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir.
Dikkat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "incelik, ince olma, ince eleyip sık dokuma" anlamına gelen "diḳḳa(t)" kelimesinden türemiştir. Dikkat kelimesine +lİ ekinin eklenmesiyle oluşan "dikkatli" kelimesine dilimizde 1800'lü yıllarda "dıkketli" olarak rastlarız.
Dikkatli kelimesinin pek çok eş anlamlısı vardır. Bu sözcükler:
"Düşünceli, itinalı, tedbirli, uyanık, ihtiyatlı" gibi kelimeler konuşma dilinde dikkatli kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılsa da tam olarak aynı anlamda değillerdir. Bu yüzden bu kelimeleri dikkatlinin eş anlamlısı olarak sayamayız.
Dikkatlinin eş anlamlılarıyla örnek cümleler: