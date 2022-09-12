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Dikkatli eş anlamlısı nedir? Dikkatli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dikkatli kelimesi "bir işin detaylıca incelenmesi" anlamına gelir. Dikkatli aynı zamanda "dikkat eden, ayrıntılara özen gösteren" kişiler için de kullanılır. Dikkatli kelimesinin eş anlamlıları da vardır. Bu eş anlamlılar, dikkatli kelimesi yerine cümle içerisinde kullanılır. Peki, dikkatli kelimesinin eş anlamı nedir?

Dikkatli eş anlamlısı nedir? Dikkatli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler, dillerin başka dillerle etkileşimi ya da kendi içinde yeni kelimeler türetmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Diğer dillere nazaran Türkçede eş anlamlılık tartışmalı bir konudur. Türkçedeki kelimeler birbirleriyle çoğu zaman tam olarak aynı anlamda kullanılmaz. Bu nedenle benzer anlama gelen ifadeler de eş anlamlı olarak kabul edilebilir. Cümle içerisinde ya da ifadelerde eş anlamlı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına ve bağlamına bakmak gerekir.

Dikkat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "incelik, ince olma, ince eleyip sık dokuma" anlamına gelen "diḳḳa(t)" kelimesinden türemiştir. Dikkat kelimesine +lİ ekinin eklenmesiyle oluşan "dikkatli" kelimesine dilimizde 1800'lü yıllarda "dıkketli" olarak rastlarız.

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Dikkatli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dikkatli kelimesinin pek çok eş anlamlısı vardır. Bu sözcükler:

  • Tetik
  • Titiz

"Düşünceli, itinalı, tedbirli, uyanık, ihtiyatlı" gibi kelimeler konuşma dilinde dikkatli kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılsa da tam olarak aynı anlamda değillerdir. Bu yüzden bu kelimeleri dikkatlinin eş anlamlısı olarak sayamayız.

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Dikkatlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dikkatlinin eş anlamlılarıyla örnek cümleler:

  • Önemli konulara titiz bir şekilde yaklaşmalısınız.
  • Titiz çalışma, başarıları beraberinde getirir.
  • Sunumunu titizlikle hazırlaması, yüksek puan almasını sağladı.
  • Bu iş konusunda çok tetik davranıyor.
  • Tetik olmak, kötü sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.
  • Titiz biri olmasından dolayı olumsuz durumlar karşısında hemen çözüm bulabiliyor.
  • Gelecek zararlara karşı hepimiz tetik olmalıyız.
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