Er eş anlamlısı nedir? Er kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçeden dilimize kadar gelmiş bir sözcük olan er, bugün pek çok kavramı ifade eder. Er kelimesi Eski Türkçeden beri dilimizdedir. "Er" kökünden gelen kelime “adam, kişi” anlamına gelir. Eski Türkçede ilk yazılı örneğini Orhun Yazıtlarında görürüz. Bu yazıtlarda "adam" anlamında kullanılmıştır. Günümüzdeki "rütbesiz asker" anlamı ise 1. Dünya Savaşı sebebiyle oluşmuştur. 20. yüzyılda ise "kahraman, yiğit, yetenekli, ehil" anlamlarını da kazanmıştır.
Er kelimesi eski Türkçeden günümüze kadar taşınmış oldukça köklü bir kelimedir. TDK’ye göre er kelimesinin anlamı şudur:
Er sözcüğünün bulunduğu örnek cümleler ise şöyledir:
Er kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Erkek, asker ve nefer kelimeleri, er ile eş anlamlıdır. Bu kelimelerin hepsi cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Fakat halk içerisinde bu sözcüklere uygun görülen bağlamlar farklıdır. Bu yüzden söz konusu bağlama dikkat edilmelidir, aksi takdirde anlatım bozukluğu olabilir.