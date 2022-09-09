Er eş anlamlısı nedir? Er kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçeden dilimize kadar gelmiş bir sözcük olan er, bugün pek çok kavramı ifade eder. Er kelimesi Eski Türkçeden beri dilimizdedir. "Er" kökünden gelen kelime “adam, kişi” anlamına gelir. Eski Türkçede ilk yazılı örneğini Orhun Yazıtlarında görürüz. Bu yazıtlarda "adam" anlamında kullanılmıştır. Günümüzdeki "rütbesiz asker" anlamı ise 1. Dünya Savaşı sebebiyle oluşmuştur. 20. yüzyılda ise "kahraman, yiğit, yetenekli, ehil" anlamlarını da kazanmıştır.

Er kelimesi eski Türkçeden günümüze kadar taşınmış oldukça köklü bir kelimedir. TDK’ye göre er kelimesinin anlamı şudur:

Erkek

İşini iyi bilen, yetenekli kimse

Kahraman, yiğit

Rütbesiz asker, nefer

Koca

Erken

Er sözcüğünün bulunduğu örnek cümleler ise şöyledir:

Soğuktan titreyen erleri görünce içim parçalandı.

Ahmet işinin eri olduğu için ona bu konuda güvenim sonsuzdur.

Erlerini bekleyen kadınların heyecanı gözlerinden okunuyordu.

Erin eş anlamlısı nedir?

Er kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Erkek, asker ve nefer kelimeleri, er ile eş anlamlıdır. Bu kelimelerin hepsi cümlelerde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Fakat halk içerisinde bu sözcüklere uygun görülen bağlamlar farklıdır. Bu yüzden söz konusu bağlama dikkat edilmelidir, aksi takdirde anlatım bozukluğu olabilir.

Asker Erkek Erken Nefer



Erin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Erkek diye geçiniyor ama nasıl olur da bu hareketi yapar aklım almıyor.

Toplumun erkeklere yüklediği bazı sorumluluklar, onların omuzlarında ağır birer yük oluyor.

Asker sevgililerini uğurlayan kızların gözlerindeki yaşlar bir türlü dinmedi.

Kadının nefer eşi gidince gerçekten çok üzülmüştü.

Bu güçlü neferler sayesinde güvendeyiz.

Bu kadar erken kalkıp nereye gittiğini sanıyorsun?



