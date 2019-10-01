Fotoğrafta gözleriniz kırmızı çıkmıyorsa göz sağlığınızda bir sorun olabilir

Flaşla çekilen fotoğraflarda iki göz bebeği arasındaki renk farkının retina yırtığı, katarakt veya göz tümörünün belirtisi olabileceğine dikkat çeken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Yani gözlerden bir tanesi kırmızı yavruağzı arası bir renkken, diğeri sarı-gri veya normal renkte görünüyorsa bunun sebebi göz sağlığındaki bir problem olabilir” dedi.

SAĞLIKLI GÖZ KIRMIZI ÇIKAR

Halk arasında ‘sağlıklı göz kırmızı çıkar’ şeklinde bir ifade olduğunu belirten Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca “Her iki göz de yavruağzı kırmızı arası bir renkse ve gözler arasında renk farklılığı çıkmadıysa, evet doğru. Gözümüzün içerisindeki en iç tabaka yavruağzı kırmızı renktedir. Fotoğraf çekimi esnasında mekanizma şu şekilde işliyor: makineden flaş patlıyor ve flaş gözün bütün tabakalarını geçip, gözün en iç tabakasından yansıyıp geri dönüyor. Eğer ışın göze doğrudan girer ve tekrardan çıkarsa bu gözün katmanlarında bir problem yok demektir. Zaten katarakt veya göz tümörü gibi sorunlar varsa fotoğraf makinesinin flaşından çıkan ışın, gözün tabakalarını geçip geri gelemeyecek ve farklılık oluşacaktır. O yüzden her iki gözde yavruağzı kırmızı arasında bir görüntü almak gözün kırıcı tabakalarında bir problem olmadığı konusunda fikir verebilir” dedi.



