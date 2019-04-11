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Dikkat gerçektir! En komik hayvan fotoğrafları

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 11.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Daha önce hiç canlı bir evcil hayvanı oyuncak sandığınız oldu mu? Şimdi tanışacağınız hayvanları ilk görenler gerçek olduğunu bile anlamıyor! İşte o yüz güldüren, iç ısıtan tatlı fotoğraflar...

Dikkat gerçektir! En komik hayvan fotoğrafları

Evcil hayvanların tüyleri ne kadar kabarıksa aslında o kadar tatlı oluyorlar. Özellikle soğuk kış aylarında hepimiz için sıcacık bir "yuva" oluyor.

1

Tabii bu kabarıklık onların da başına iş açmıyor değil.

2

Tüylerinin dökülmesini ya da tüylerin birbirine karışmasını bir kenara bırakın pofuduk görüntüye sahip hayvanların en büyük problemi büyük ihtimalle oyuncak hayvan sanılması.

3

Ne kadar gerçek görünürlerse görünsünler ya fotoğrafta ya da yakından ilk bakıldığında gerçekten de peluş oyuncaklara benziyorlar.

4

Gelin günümüzü şenlendiren bu şirin can dostlarımızın fotoğraflarına birlikte bakalım...

5

Lütfen bu fotoğraftaki miniğe bakıp aşık olmamak mümkün mü?

6

Uyurken ne kadar da uysal ve uslular değil mi?

7

Göz renginin güzelliğinden mi yoksa tüylerinin muhteşemliğinden mi bahsetsek karar veremedik!

8

İşte bu tatlılık yüzünden minik kız çocuklarının hepsi midilli sahibi olmak istiyor...

10

Köpeklerin battaniye kadar yumuşak olduğunun kanıtı... Vücudu hangisi ayırt etmek zor.

12

Bu köpeği yazın Antalya sıcağına koysanız o dil bir daha asla içeri girmez.

13

Her şeyin yavrusu ne kadar da güzel görünüyor değil mi?

15

Kar topu niyetine oyna beni diyor resmen!

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