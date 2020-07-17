Dikkat! Hackerlar milyonlarca kişinin kamerasını ele geçirdi! Kendinizi korumak için...

Eski FBI Direktörü James Comey'nin bilgisayar kameralarını kapatma tavsiyesine filme konu olan Edward Snowden'in anlattıkları da eklenince kameraları kapalı tutmak fikri paranoya olmaktan çıkmaya başladı. Zuckerberg gibi birinin bilgilerine ulaşmak isteyen hackerları hayal etmek kolay olabilir, ancak asıl soru şu: Sıradan birinin web kamerasını hacklemeyi gerçekten isterler mi? Temmuz ayında görüntülü konferans yazılımlarından birinde yaşananlara bakacak olursak evet! Paniğe kapılmanıza gerek olmasa da biraz endişe duyup önlem almanızın zararı olmaz. Hackerların bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarınızdan bilgilerinize ulaşmalarını engellemek için şu önlemleri alabilirsiniz:

EVET, ŞİMDİ HEMEN WEB KAMERALARINIZI KAPATIN

Birçok bilgisayar ve dizüstü bilgisayarda monitöre yerleşik bir kamera bulunur. Her ne kadar bu kameraları bantlamak ilk akla gelen çözüm olsa da, lens üzerinde bırakacağı yapışkan kalıntı canınızı sıkabilir. Teknolojik marketlerden ve e-ticaret sitelerinden bütçe dostu lens kapaklarından alabilirsiniz. Kaydırmalı şekilde açılıp kapanan bu kapaklar sayesinde istediğiniz zaman web kameranızı açabilirsiniz.

Harici yani USB bağlantısı ile bir web kamera kullanıyorsanız, sadece görüntülü konferanslar sırasında bağlamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Birkaç dizüstü bilgisayar modelinde kullanılmadığı zaman web kameranızı kapatabilmek için bir açma-kapama anahtarı bulunur. Lütfen bunu kullanın!

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