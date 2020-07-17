Dikkat! Hackerlar milyonlarca kişinin kamerasını ele geçirdi! Kendinizi korumak için...

Eski FBI Direktörü James Comey'nin bilgisayar kameralarını kapatma tavsiyesine filme konu olan Edward Snowden'in anlattıkları da eklenince kameraları kapalı tutmak fikri paranoya olmaktan çıkmaya başladı. Zuckerberg gibi birinin bilgilerine ulaşmak isteyen hackerları hayal etmek kolay olabilir, ancak asıl soru şu: Sıradan birinin web kamerasını hacklemeyi gerçekten isterler mi? Temmuz ayında görüntülü konferans yazılımlarından birinde yaşananlara bakacak olursak evet! Paniğe kapılmanıza gerek olmasa da biraz endişe duyup önlem almanızın zararı olmaz. Hackerların bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlarınızdan bilgilerinize ulaşmalarını engellemek için şu önlemleri alabilirsiniz:
EVET, ŞİMDİ HEMEN WEB KAMERALARINIZI KAPATIN
- Birçok bilgisayar ve dizüstü bilgisayarda monitöre yerleşik bir kamera bulunur. Her ne kadar bu kameraları bantlamak ilk akla gelen çözüm olsa da, lens üzerinde bırakacağı yapışkan kalıntı canınızı sıkabilir. Teknolojik marketlerden ve e-ticaret sitelerinden bütçe dostu lens kapaklarından alabilirsiniz. Kaydırmalı şekilde açılıp kapanan bu kapaklar sayesinde istediğiniz zaman web kameranızı açabilirsiniz.
- Harici yani USB bağlantısı ile bir web kamera kullanıyorsanız, sadece görüntülü konferanslar sırasında bağlamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.
- Birkaç dizüstü bilgisayar modelinde kullanılmadığı zaman web kameranızı kapatabilmek için bir açma-kapama anahtarı bulunur. Lütfen bunu kullanın!
HACKERLARA KARŞI BİLGİSAYARINIZI KORUMA ALTINA ALIN
- Şu bir gerçek ki bir hacker, kamera erişimi için önce bilgisayarınıza sızmak zorunda. Bu yüzden iyi bir güvenlik yazılımı kullandığınızdan emin olun.
- Güçlü bir güvenlik yazılımı, anti-virüs, casus önleme ve güvenlik duvarı gibi araçlar içerir. Deneme süresi imkanı tanıyan bu yazılımları, bilgisayarınızın işletim sistemine en uygun olanına karar verdikten sonra satın alabilirsiniz.
- Güvenlik yazılımlarını güncel tutmanın önemini de bu noktada hatırlatmış olalım.
- Bilgisayar korsanları rızanız olmadan bilgilerinize erişmek için önce bir "Truva Atı"na ihtiyaç duyarlar.
- Bu nedenle kaynağını bilmediğiniz e posta ve sosyal medya mesajlarını açmayın, şüpheli bağlantıları tıklamayın.
- Bazı web tarayıcıları kameraya erişmek isteyen sayfalar hakkında izin isteyerek sizi uyarabilir. Uyarı mesajlarını okumadan kabul etmeyin.
- Her zaman güvenli bir Wi-Fi ağı kullanmaya özen gösterin. Otel, restoran ve havaalanlarının şifresinin açık erişimlerini kullanırken iki kere düşünün.
- Kendi Wi-Fi ağınıza sızmaları engellemek için kablosuz ağınızın güçlü bir güvenliğe sahip olup olmadığından emin olun.
- Kablosuz ağ aboneliği ile teslim edilen şifreyi değiştirerek özelleştirilmiş bir parola belirleyin.
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