Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara merkezde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.
SEL UYARISI
Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)
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