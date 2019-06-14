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Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

okan.akin okan.akin
HABER  | 14.06.2019 18:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara merkezde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

SEL UYARISI

Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ankara sağanak

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