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Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.03.2019 14:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de televizyonu bozulan bir şahıs, internette üst sıralarda bulduğu ve telefonla aradığı bir sahte yetkili servise dolandırıldı.

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesinde ikamet eden S.O. isimli şahıs, televizyonunun bozulması üzerine internetten yetkili servis numaralarını araştırdı. Kendi televizyon markasına ait olduğunu düşündüğü ve aramalarda üst sıralarda yer alan yetkili servis numarasını arayan şahıs, karşısındaki kişiye durumu anlattı. Kendisinin servisçi olduğunu ve servis dükkanının bulunduğunu belirten dolandırıcı, 150 lira ve televizyonu alarak götürdü. 71 yaşındaki televizyon sahibi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
telefon dolandırıcıları eskişehir dolandırıcılık yöntemleri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir ayağın çukurda olup gençlere örnek olmaya çalışan insanları hiç anlamadım gitti ben o yaşta olsam tv bozulduysa yenisini alırım aldırırım senin neyine internet neyine tv tamir ettiemek çok güzel oluyor aferim bu ınsanların hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama tarzları yüzünden bu türkiye bu hallerde
Fiber suçlar yakalar işine gelirse
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