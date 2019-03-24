Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesinde ikamet eden S.O. isimli şahıs, televizyonunun bozulması üzerine internetten yetkili servis numaralarını araştırdı. Kendi televizyon markasına ait olduğunu düşündüğü ve aramalarda üst sıralarda yer alan yetkili servis numarasını arayan şahıs, karşısındaki kişiye durumu anlattı. Kendisinin servisçi olduğunu ve servis dükkanının bulunduğunu belirten dolandırıcı, 150 lira ve televizyonu alarak götürdü. 71 yaşındaki televizyon sahibi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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