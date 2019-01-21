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Dikkat testi: Kadınlardan hangisi adamın eşi?

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 21.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat.

Bu dikkat testi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler oldu. (Not: cw-evaplar foto galerinin sonunda)

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

Kadınlardan hangisi adamın eşi?
Resimdeki uğur böceği nerede?
Kutuların hangisinde para var?
Kedinin sahibi kim?
Avcıların aradığı geyik nerede?
Kayıp rakam hangisi?
Eksik parça hangisi?
Hedef tahtalarından hangisi farklı?
Bu karedeki tekli koltuk nerede?
Resimde gizlenmiş kitap nerede?
Bu resimde de bir poker pulu saklı
Bu resimdeki kalem nerede?
Farklı görünen kediyi bulun.
Çiftler arasından farklı olanı bulun.
Hangisi diğerlerinden farklı?
Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?
Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?
Farklı olan resmi bulun.
Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?
Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.
Hangi at diğerleri gib değil?
Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor.

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.
Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşmiş olabilir.
11 ve 32
2 numara
Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı
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Anahtar Kelimeler:
dikkat testi sosyal medya

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