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Dikkat! Ünlü VPN uygulaması hack’lendi

Enes Çırtlık Enes Çırtlık
TEKNOLOJİ  | 22.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Popüler VPN uygulaması NordVPN, resmi blog sayfasında yayınladığı bir açıklama ile hack’lendiğini duyurdu. VPN uygulamalarının önde gelen isimlerinden biri olan NordVPN, hack’lenme itirafı ile eleştirilerin hedefi oldu.

Dikkat! Ünlü VPN uygulaması hack’lendi

NordVPN ‘’hack’’ itirafı ile gündeme bomba gibi düştü. Bugüne dek kullanıcılarından olumlu geri dönüşler alan popüler uygulama, resmi blog’undan yaptığı bir duyuru ile bilgisayar korsanlarının hedefi olduklarını ve korsanların sistemlerine eriştiğini açıkladı.

HACKER’LAR NORDVPN’YE SALDIRDI

NordVPN’nin açıklamasına göre söz konusu hack’nleme olayı NordVPN’nin Finlandiya’da bulunan sunucularında yaşandı. Bilgisayar korsanları, Finlandiya’daki sunuculara uzaktan erişerek NordVPN’nin sistemlerine sızmayı başardı. İşin ilginç yanı ise hacker’lar sunuculara erişmişken NordVPN’nin uzaktan yönetim sistemi durumu fark edemedi.

vpn

NORDVPN ‘’VERİ SIZINTISI YOK’’ DEDİ AMA…

Güvenilir VPN mottosuyla hareket eden NordVPN’ye göre korsanlar sunuculara erişti ancak kullanıcıların bilgilerine ulaşamadı. Bu açıklama yüreklere su serpti ancak sistemlerin hack’lenmesi, bunu kimsenin fark edememesi ve açıklama için geç kalınması gibi bazı gerçekleri değiştiremedi.

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