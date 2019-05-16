YEMEK

Dikkatli ve ölçülü tüketilmediğinde zehirleyebilen 6 tehlikeli gıda

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmalara göre bazı yiyecekleri ölçüsüz tüketmek zehirleyebiliyor ve hatta ölüme kadar sürükleyebiliyor. Sağlığınızı korumak adına bu 8 yiyecekten haberdar olun sevgili okur. İşte dikkatli ve ölçülü tüketmeniz gereken 8 gıda.

Dikkatli ve ölçülü tüketilmediğinde zehirleyebilen 6 tehlikeli gıda

Sıklıkla tükettiğimiz bazı gıdalar ne yazık ki sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Yapılan araştırmalar bu yiyecekleri sağlımızı korumak adına tek tek sıraladı. İşte detaylar;

Ravent

ravent
Ravent bitkisinin yaprakları, böbrek taşına sebep olan oksalit asit içermektedir. Bu bitkiden 11 kilo yemek kişiyi ölüme sürükler. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa siz 11 kilo değil 200 gram yemekten bile kaçının.

Filizlenmiş patates

iStock-910472818
Patatesin yapraklarında, saplarında ve filizlerinde bulunan glokalkaloidler, uzun süre ışık altında beklediklerinde bu madde açığa çıkar. Glikoalkaloidler; ishal, baş ağrısı, kramp ve hatta ölüme kadar sürükleyebilir. Vücut ağırlığınızın kilogramı başına 3-6 mg'lık miktar ölüme sebep verir. Yeşil renkli ve filizlenmiş patatesleri yemeyin. Ayrıca patatesleri ışık almayan, nemsiz ortamlarda muhafaza edin.

Meyve tohumları

iStock-184290747 (1)

Kayısı, şeftali, elma ve kiraz gibi meyve çekirdeklerinin içerdiği prıssik asit, hidrojen siyanür içermektedir. Bir fincandan fazla tüketmek oldukça sakıncalıdır.

Cassava

iStock-531459290
Bu tropikal sebzenin kökleri ve yaprakları siyanür ile doludur. Güney Amerika kökenli olan bu sebze, Afrika'da piwarry adı verilen içecel üretmek için fermente edilerek kullanılıyor.

Ham bal

ham bal
Pastörize edilmemiş bal, grayanotoksin içermektedir. Bu madde ise fazla miktarda terleme, bulantı ve baş dönmesine neden olabilir. Etkileri ise genelde 24 saat sürmektedir. Bir yemek kaşığından fazla tüketmemek gerekir.

Muskat

muskat
Muskat, nutmeg ya da küçük hindistan cevizi... 3 farklı isimle de anılan bu gıda, halüsinojeniktir. 40 gram muskat, havale geçirmenize neden olabilir. Bu 40 gramdan bir tık fazlası ise kişiyi nöbete sokabilir!

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Tereyağını neden rendeleyerek kullanmalısınız?Tereyağını neden rendeleyerek kullanmalısınız?
Bu 3 gıdayı küflense bile yiyebilirsinizBu 3 gıdayı küflense bile yiyebilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zehirli yiyecekler zehirli besinler nelerdir

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hurma gençlik iksiri

Kansere karşı doğal ilaç

Güllacın tahtına aday Egeli rakipler: Enginar tatlısı ve incir uyutması

Bu tatlı güllacı tahtından etti! Tadına bakan...

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

Tarihi lezzetle iftar açmak isteyen binlerce kişi oraya akın ediyor

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

“Aşırı tuz tüketimi ölüme götürüyor”

Yaz aylarında beslenmeye dikkat

Beslenme ve diyet uzmanları uyardı: Yaz aylarında mutlaka tüketin

Ramazan'da sindirim sistemini yormayın

Ramazan'da kilo vermek isteyenler için tavsiyeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.