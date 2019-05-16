Dikkatli ve ölçülü tüketilmediğinde zehirleyebilen 6 tehlikeli gıda

Sıklıkla tükettiğimiz bazı gıdalar ne yazık ki sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Yapılan araştırmalar bu yiyecekleri sağlımızı korumak adına tek tek sıraladı. İşte detaylar;

Ravent



Ravent bitkisinin yaprakları, böbrek taşına sebep olan oksalit asit içermektedir. Bu bitkiden 11 kilo yemek kişiyi ölüme sürükler. Eğer böbrek rahatsızlığınız varsa siz 11 kilo değil 200 gram yemekten bile kaçının.

Filizlenmiş patates



Patatesin yapraklarında, saplarında ve filizlerinde bulunan glokalkaloidler, uzun süre ışık altında beklediklerinde bu madde açığa çıkar. Glikoalkaloidler; ishal, baş ağrısı, kramp ve hatta ölüme kadar sürükleyebilir. Vücut ağırlığınızın kilogramı başına 3-6 mg'lık miktar ölüme sebep verir. Yeşil renkli ve filizlenmiş patatesleri yemeyin. Ayrıca patatesleri ışık almayan, nemsiz ortamlarda muhafaza edin.

Meyve tohumları

Kayısı, şeftali, elma ve kiraz gibi meyve çekirdeklerinin içerdiği prıssik asit, hidrojen siyanür içermektedir. Bir fincandan fazla tüketmek oldukça sakıncalıdır.

Cassava



Bu tropikal sebzenin kökleri ve yaprakları siyanür ile doludur. Güney Amerika kökenli olan bu sebze, Afrika'da piwarry adı verilen içecel üretmek için fermente edilerek kullanılıyor.