Dilan Çiçek Deniz, Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Çukur, Kusursuz Kiracı, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu yüzündeki değişimle de dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan Dilan Çiçek Deniz bu defa, Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin diyorum', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncu, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

Bir dönem modellikte yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk rolü 2015 yılında Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki "Ebru" karakteri oldu.









