MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz, Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

Dilan Çiçek Deniz, Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı

24.11.2023 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Deniz'in son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Çukur, Kusursuz Kiracı, Alev Alev, Bodrum Masalı ve Tatlı Küçük Yalancılar gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz uzun zamandır ekranlarda yer almıyor. Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu yüzündeki değişimle de dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan Dilan Çiçek Deniz bu defa, Bali pozlarıyla sosyal medyayı salladı. İddialı pozlarını peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz 1

Dilan Çiçek Deniz'e sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin diyorum', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz 3

Ünlü oyuncu, 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.

Dilan Çiçek Deniz 4

Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

Dilan Çiçek Deniz 5

Bir dönem modellikte yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Dilan Çiçek Deniz 6

İlk rolü 2015 yılında Pretty Little Liars dizisinden uyarlama olan ve Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki "Ebru" karakteri oldu.

Dilan Çiçek Deniz 9

Dilan Çiçek Deniz 8

Dilan Çiçek Deniz 7

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolandırılan Arda Turan "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" demişti! Aslıhan Turan'dan ilk yorumDolandırılan Arda Turan "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" demişti! Aslıhan Turan'dan ilk yorum
Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay olduEsra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu
Derin yırtmacıyla iddialı pozlar verdi! Beğeni butonu çöktüDerin yırtmacıyla iddialı pozlar verdi! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz sosyal medya ünlü oyuncu yaşında ele
En Çok Okunan Haberler
Lapa lapa kar geliyor!

Lapa lapa kar geliyor!

Tarihi zirvesine ulaştı! Faiz kararı sonrası altın, euro ve dolarda son durum

Tarihi zirvesine ulaştı! Faiz kararı sonrası altın, euro ve dolarda son durum

'Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen' iddiası! MSB harekete geçti

'Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen' iddiası! MSB harekete geçti

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia!

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia!

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

İkramiye düğümü çözülecek! Erdoğan talimatı verdi

İkramiye düğümü çözülecek! Erdoğan talimatı verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

İndirim izdiham yarattı! Hediye paketi için bile kavga ettiler

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.