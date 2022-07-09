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Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Sahilde sere serpe: "Yaz artık daha da sıcak"

09.07.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda son olarak Alev Alev dizisinde ekranlarda yer alan ve öncesinde Çukur, Yarım Kalan Aşklar gibi çeşitli projelerde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde turuncu bikinili paylaşımıyla olay olmuştu. Deniz, bu kez siyah bikinisiyle sosyal medyayı salladı.

Dilan Çiçek Deniz bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı! Sahilde sere serpe: "Yaz artık daha da sıcak"

Rol aldığı yapımlar ve oyunculuğu dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını açıklamıştı. Deniz, geçtiğimiz günlerde ise bikinili pozlarıyla çokça konuşulmuştu.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KUMSALDA SERE SERPE POZ VERDİ!

İlk defa Pretty Little Liars dizisinden uyarlanarak Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktif şekilde paylaşımlarına devam ediyor.

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Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde turuncu bikinisiyle olay olmuş ve sahil paylaşımlarına beğeni yağmıştı.

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Deniz, bu kez siyah bikinili pozuyla olay oldu. Sahilde sere serpe poz veren isim, fitliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

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"BU YAZ ARTIK DAHA DA SICAK OLACAK"

Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçilerden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler ünlü isme "Bu yaz artık daha da sıcak olacak ", "Çok güzelsin çok" gibi yorumlarda bulundu.

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İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Dilan Çiçek Deniz
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