Dilan Çiçek Deniz, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi! Instagram'da beğeni yağdı

Çukur dizisindeki Sena karakteriyle sevilen Dilan Çiçek Deniz, son olarak ise Show TV'de yayınlanan ve final yapan Alev Alev'de başrol oynamıştı.

Güzel oyuncu, dizilerin yanı sıra Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz, son olarak derin yırtmaçlı elbisesiyle çekilen pozlarını paylaştı.

Deniz'in paylaşımına kısa sürede 250 binden fazla beğeni geldi.



Ünlü oyuncunun fotoğraflarına, kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı İlayda Alişan da ateş emojileriyle yorum yaptı.

