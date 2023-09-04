Dilan Çiçek Deniz festival tarzıyla dikkat çekti! İddialı pozlarına yorum yağdı

Özel hayatı ve yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in adı son olarak Oğuzhan Koç ile anıldı. Çıkan haberleri jet hızıyla yalanlayan Deniz, sosyal medya hesabından isyan etti.

Güzel oyuncu şimdi de festival tarzıyla kendine hayran bıraktı. Ünlü bir markannın Türkiye elçisi olak bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz kırmızı halıdaki görünümleriyle beğeni topladı.

Siyah ışıltılı tülden bir elbise giymeyi tercih eden Dilan Çiçek Deniz'in tarzı çok beğenildi. Ünlü ismin iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Hala taş gibi', 'Bu ne güzellik?' gibi yorumlar yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı.

Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün Karşılaştırmalı Edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yaptı.

Oyuncu, on beş yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkardı. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve ikinci oldu.

2015 yılında Miami’de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları dizisine "Elif" karakteriyle dâhil oldu.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan Bodrum Masalı adlı dizide başrol oynadı.

Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaştı.





