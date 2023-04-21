Dilan Çiçek Deniz şezlongta sere serpe uzandı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz şimdilerde erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile tatil yapıyor. Maldivler'de tatilin keyfini çıkaran Dilan Çiçek Deniz, bikinisiyle kameralar karşısına geçti. Şezlongta uzanan Deniz pozlarını peş peşe paylaştı.

28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, son olarak FOX'un Kusursuz Kiracı dizisinde 'Manolya' karakterini canlandırmıştı.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu’yla beraber.

Mert Yazıcıoğlu ile Maldivlerde bayram tatiline çıkan Deniz, şezlongta uzanarak poz verdi.

Bikinili pozlarıyla nefes kesen Deniz'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz'in bu pozlarına takipçilerinden, "Güzel görünüyor", "Kusursuz", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.



