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  4. Dilan Çiçek Deniz şezlongta sere serpe uzandı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Dilan Çiçek Deniz şezlongta sere serpe uzandı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

21.04.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile bir süredir aşk yaşıyor. Birlikte Maldivler'e tatile giden ikili sosyal medyada tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Dilan Çiçek Deniz'in tatilden paylaştığı bikinili pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Dilan Çiçek Deniz şezlongta sere serpe uzandı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi dizilerde rol alan Dilan Çiçek Deniz şimdilerde erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile tatil yapıyor. Maldivler'de tatilin keyfini çıkaran Dilan Çiçek Deniz, bikinisiyle kameralar karşısına geçti. Şezlongta uzanan Deniz pozlarını peş peşe paylaştı.

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28 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, son olarak FOX'un Kusursuz Kiracı dizisinde 'Manolya' karakterini canlandırmıştı.

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Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu’yla beraber.

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Mert Yazıcıoğlu ile Maldivlerde bayram tatiline çıkan Deniz, şezlongta uzanarak poz verdi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ BİKİNİLİ POZ VERDİ, SERE SERPE UZANDI

Bikinili pozlarıyla nefes kesen Deniz'e takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ BİKİNİLİ POZ VERDİ, SERE SERPE UZANDI 2

Dilan Çiçek Deniz'in bu pozlarına takipçilerinden, "Güzel görünüyor", "Kusursuz", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ BİKİNİLİ POZ VERDİ, SERE SERPE UZANDI 3


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