MAGAZİN

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.11.2018 09:17 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Furkan Andıç ile ayrıldı! Bu ani karar çiftin yakın çevresini şoke etti

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, ani bir kararla yollarını ayırdı.

Yaklaşık 1 yıldır beraber olan, yaz aylarını Amerika’da geçiren, dönüşte Bodrum’dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.

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Daha geçen hafta İstinye Park’ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç’ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevrelerinde de şaşkınlık yarattı.

Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sokak kedileri gibi kim kimi tutarsa
AYY NE üzüldüm ne üzüldüm... :))
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