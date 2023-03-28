MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in adını bile anmadı! "Amerika'nın en iyi okullarında okudum"

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in adını bile anmadı! "Amerika'nın en iyi okullarında okudum"

28.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in 26 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak son dönemde dikkat çeken isimler arasında. Babasıyla uzun yıllar sonra kavuşan Dilan Çıtak son paylaşımında ünlü türkücünün adını bile anmadı. Çıtak annesine teşekkür etti.

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in adını bile anmadı! "Amerika'nın en iyi okullarında okudum"

Farklı evliliklerinden ve ilişkilerinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak daha sonradan ortaya çıkmıştı. Anannesiyle büyüyen Dilan Çıtak 26 yıl sonra babasıyla vakit geçirmeye başlamıştı.

Sosyal medyadan annesiyle pozlar paylaşan Dilan Çıtak son olarak yurt dışı gezisinde bir paylaşım yaptı.

"Size sesleniyorum kadınlar" diyen Çıtak paylaşımında "Güçlü kalıp öğrenmeye devam ettikçe başarırsınız ve başardıkça kimseye ihtiyaç duymazsınız. Annelerimizin sözünü her zaman dinleyelim. Bugün buradaysam zamanında anneciğimin bana açtığı kapılar sayesindedir. Onun sayesinde anne parasıyla..." dedi.

dfgdgdh

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses adını bile anmadı.

Kafa karıştıran seçim yorumu! "Bu seçimde..." Kafa karıştıran seçim yorumu! "Bu seçimde..."

Çıtak daha önce babasıyla sorunlar yaşamış ve babasının ayrımcılık yaptığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlülerin video mesaj tarifesi ortaya çıktı! Ferhat Göçer, Şafak Sezer, Serdar Ortaç... En çok kazanan isme çok şaşıracaksınızÜnlülerin video mesaj tarifesi ortaya çıktı! Ferhat Göçer, Şafak Sezer, Serdar Ortaç... En çok kazanan isme çok şaşıracaksınız
Transparan giyip mini etekli poz verdiTransparan giyip mini etekli poz verdi
İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayatİstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses evlilik

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

Transparan giyip mini etekli poz verdi

Transparan giyip mini etekli poz verdi

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.