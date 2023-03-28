Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'in adını bile anmadı! "Amerika'nın en iyi okullarında okudum"

Farklı evliliklerinden ve ilişkilerinden 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak daha sonradan ortaya çıkmıştı. Anannesiyle büyüyen Dilan Çıtak 26 yıl sonra babasıyla vakit geçirmeye başlamıştı.

Sosyal medyadan annesiyle pozlar paylaşan Dilan Çıtak son olarak yurt dışı gezisinde bir paylaşım yaptı.

"Size sesleniyorum kadınlar" diyen Çıtak paylaşımında "Güçlü kalıp öğrenmeye devam ettikçe başarırsınız ve başardıkça kimseye ihtiyaç duymazsınız. Annelerimizin sözünü her zaman dinleyelim. Bugün buradaysam zamanında anneciğimin bana açtığı kapılar sayesindedir. Onun sayesinde anne parasıyla..." dedi.

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses adını bile anmadı.

Çıtak daha önce babasıyla sorunlar yaşamış ve babasının ayrımcılık yaptığını söylemişti.

