Dilan Çıtak harekete geçti! 'Tatlıses' soyadını kullanmayacak

MYNET-İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız arasında son günlerde yine sular durulmuyor.

Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına bağlanarak 'Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok' diye konuştu.

İbrahim Tatlıses kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yollayarak, 'Benim soyadımı kullanmasın!' dedi.

HAREKETE GEÇTİ

Dilan Çıtak babası ile bu restleşme sonucu harekete geçti ve sosyal medya hesabından soyadını kaldırmak için araştırmalara başladı. Çıtak yaptığı son paylaşıma 'uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilebilir arayışındayız. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika.' ifadelerini not düştü.