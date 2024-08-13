MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çıtak harekete geçti! 'Tatlıses' soyadını kullanmayacak

Dilan Çıtak harekete geçti! 'Tatlıses' soyadını kullanmayacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 11:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan dünyaya gelen şarkıcı kızı Dilan Çıtak son günlerde anlattıklarıyla gündemdeydi. Babası İbrahim Tatlıses ile adeta restleşen ünlü isim 'Tatlıses' soyadını zorla aldığını söylemiş babası ise 'Benim soyadımı kullanmasın' demişti. Dilan Çıtak harekete geçti...

MYNET-İbrahim Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti. O dönemden beri ara sıra sorunlar yaşayan baba kız arasında son günlerde yine sular durulmuyor.

Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına bağlanarak 'Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok' diye konuştu.

dilan çıtakk

İbrahim Tatlıses kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yollayarak, 'Benim soyadımı kullanmasın!' dedi.

dilan çıtak

HAREKETE GEÇTİ

Dilan Çıtak babası ile bu restleşme sonucu harekete geçti ve sosyal medya hesabından soyadını kaldırmak için araştırmalara başladı. Çıtak yaptığı son paylaşıma 'uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilebilir arayışındayız. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika.' ifadelerini not düştü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
En Çok Okunan Haberler
Sivas'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sivas'ta korkutan deprem! Büyüklüğü...

Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

MİT'ten dev operasyon! Kişisel verileri terör örgütüne satan siber çete çökertildi

MİT'ten dev operasyon! Kişisel verileri terör örgütüne satan siber çete çökertildi

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Dayanılmaz kokusu var ama şifa bulmak için kana kana içiyorlar!

Dayanılmaz kokusu var ama şifa bulmak için kana kana içiyorlar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.