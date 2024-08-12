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Dilan Çıtak'ın annesi konuştu İbrahim Tatlıses çıldırdı! Düğün parası açıklaması: "Elim ayağım titriyor beni bu kadınla muhatap etmeyin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 15:49
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İbrahim Tatlıses oğlundan sonra bu sefer de sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak ile kavga etti. Tatlıses, 'Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı... Eski halim olsa bunları yapabilir miydi?' dedi. Siniri geçmeyen İbo kızının düğününü kendisinin yaptığını söyleyerek sinirlendi ve yayını terk etti.

Dilan Çıtak'ın annesi konuştu İbrahim Tatlıses çıldırdı! Düğün parası açıklaması: "Elim ayağım titriyor beni bu kadınla muhatap etmeyin"

MYNET- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile arası açıldı. Dilan Çıtak geçen günlerde babası İbrahim Tatlıses’i kastederek bir süredir mobbing ve psikolojik şiddet gördüğünü açıklamıştı.

Çıtak, “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmamı feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu biliyor. Şu an maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım” dedi.

İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, “Benim soyadımı kullanmasın” dedi.

Dilan Çıtak ise konuşmasının devamında ise babasının sadece İdo ile ilgilendiğini söyleyerek "Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor" iddiasıyla şoke etti.

ŞOKE EDEN İFADELER

Dilan Çıtak'ın annesi Işık Çıtak ilk kez konuşarak "Çocuğumun psikoloji yerle bir karşımda kim olursa olsun buna izin vermem. O kişiler olmasa bu konular çözülebilirdi. Dilan'a dükkan satın aldı iddiası yalan. Dükkanların hepsi kiralık... İbrahim Bey yazdıysa o da yalan söylüyor. Düğünü de İbrahim Tatlıses yapmadı. O düğünün 5'te 1'i kadar bir yardımı oldu sorun Şule Hanım'a" dedi.

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Dilan Çıtak'ın annesi Işık Çıtak devamında ise

İBRAHİM TATLISES İSYAN ETTİ

İbrahim Tatlıses'in bu konuda siniri geçmedi. Beyaz Magazin'a bağlanarak isyan etti.

“O düğünü ben yapmadıysam, kim yaptı? Şule hanım mı yaptı? Kendi parasıyla mı yaptı?" diyen Tatlıses şunları söyledi:

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"Işıl hanım, anne kız çok güzel yalan atıyorsunuz. Olmaması gereken şeyler oluyor, ben kötü bir baba değilim. Çok çalışıyorum ama kendime değil, çocuklarıma çalışıyorum. Ego tavan sizde. Bu davranışlar köpeğe bile yapılmaz. Ben dükkan tapusu almadım."

Tatlıses yayında kötü olarak "Elim ayağım titriyor beni bu kadınla muhatap etmeyin" diye bağırdı ve yayından ayrıldı.

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İbrahim Tatlıses
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