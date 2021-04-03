Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu

İbrahim Tatlıses, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğrayan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi. Saldırıyı yara almadan atlatan kızıyla, kafasından yaralanan çalışanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan sanatçı, "Kızımın ve çalışanlarının başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Bugün benim kızıma yarın bir başkasına. Adalet yerini bulacaktır. Buna inanıyorum" diye yazdı.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Saldırı sonrası, Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan Çıtak ifadesinde, yabancı uyruklu oldukları söylediği dört kişilik grubun mekanına geldiğini belirterek, "Asistanım randevularının olmadığını söyleyince, içeride arbede yaşandı. Direkt çalışanıma saldırdılar. Parfüm şişesiyle kafasını yardılar" demişti.





