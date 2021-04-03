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  4. Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu

Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu

03.04.2021 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, iki gün önce Nişantaşı'ndaki mekanında saldırıya uğrayan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi. Sanatçı, olayda yaralanan çalışanın ve kızının fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Tatlıses, "Kızımın ve çalışanlarının başına gelenlerden dolayı üzgünüm" mesajını paylaştı.

Dilan Çıtak saldırıya uğramıştı! İbrahim Tatlıses suskunluğunu bozdu

İbrahim Tatlıses, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğrayan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi. Saldırıyı yara almadan atlatan kızıyla, kafasından yaralanan çalışanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan sanatçı, "Kızımın ve çalışanlarının başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Bugün benim kızıma yarın bir başkasına. Adalet yerini bulacaktır. Buna inanıyorum" diye yazdı.

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ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Saldırı sonrası, Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olan Çıtak ifadesinde, yabancı uyruklu oldukları söylediği dört kişilik grubun mekanına geldiğini belirterek, "Asistanım randevularının olmadığını söyleyince, içeride arbede yaşandı. Direkt çalışanıma saldırdılar. Parfüm şişesiyle kafasını yardılar" demişti.

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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