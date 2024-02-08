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Dilan Çıtak'tan Acun Ilıcalı yorumu: Babamı kızdırmışlar gibi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 09:16 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığı anlar günlerdir sosyal medyada gündemde. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da bu gündeme sessiz kalamadı ve Ilıcalı'nın çıldırdığı anlara dair bakın ne yorumda bulundu.

Survivor konseyde çıkan kavga Acun Ilıcalı'yı çıldırttı. Ilıcalı "Sizin hakkınızda kimse konuşamaz mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Sizinle program çekemeyecek miyiz? Aleyna'ya yaptığını doğru mu? Kaos mu istiyorsunuz, kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden hayat yok mu? Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" diyerek yayını kesti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da bu konuda sessiz kalamadı. "Acun abiyi çok seviyorum" diyen şarkıcı şunları yazdı:

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"Öncelikle kızlarına çok iyi bir baba olduğu için onun dışında bu adam müthiş zeki, başarılı ve aşmış bir iş insanı ve gerçekten çok iyi niyetli. Babamı kızdırmışlar gibi hissettim."

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