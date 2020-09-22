Dilan Çıtak'tan bomba İbrahim Tatlıses itirafı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı Sorgu Sual programında müzik kariyerinden, özel hayatına varana kadar önemli açıklamalarda bulundu. Çıtak programın sonunda gözyaşlarını tutamadı.

“KONUŞMUYORUZ..”

Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi.

Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" cevabını verdi.

"BABAMDAN NEFRET ETTİĞİM ZAMAN OLDU"

Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan “hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?” sorusuna da çok yüreklilikle cevap verdi. Babasından ayrımcılık yaptığı zamanlarda nefret ettiğini ifade eden Çıtak, “Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu” diye konuştu.



Çıtak babasının değil ama babasının çevresinin yoluna taş koymaya çalıştığını da söyledi.