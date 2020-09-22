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Dilan Çıtak'tan bomba İbrahim Tatlıses itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses yaptığı açıklamalarla olay oldu. Dilan Çıtak babasından nefret ettiği anlar olduğunu itiraf etti. Çıtak İbo'nun çapkınlık huyunu eşinde görmek istemeyeceğini söyledi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı Sorgu Sual programında müzik kariyerinden, özel hayatına varana kadar önemli açıklamalarda bulundu. Çıtak programın sonunda gözyaşlarını tutamadı.

“KONUŞMUYORUZ..”

Dilan Çıtak, İdo Tatlıses sorusuna "Çok ilgilenmiyorum. Konuşmuyoruz. Bazı insanlar bir takım normlara bürünmek için maske takarlar o insanlardan uzaklaşmanız gerekir" dedi.

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Babasıyla arasının kötü olmasını İdo'ya bağlayan Çıtak "Babamın çevresinden etkilendiği kesin" dedi. "İdo Tatlıses sesinizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "İnsanların baskılarıyla belki olabilir" cevabını verdi.

"BABAMDAN NEFRET ETTİĞİM ZAMAN OLDU"

Oldukça samimi cevaplar veren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili sorulan “hiç nefret ettiğiniz bir an oldu mu?” sorusuna da çok yüreklilikle cevap verdi. Babasından ayrımcılık yaptığı zamanlarda nefret ettiğini ifade eden Çıtak, “Vefalı evlat veya vefasız evlatlar arasında ayrımcılık yaptığında babamdan nefretim ettiğim zamanlar oldu” diye konuştu.
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Çıtak babasının değil ama babasının çevresinin yoluna taş koymaya çalıştığını da söyledi.

Çıtak "babam dediğiniz kişi hangisi" sorusuna Cem Çıtak yanıtını verdi. Çıtak babasına siz diye hitap ettiğini bunu da İbo'nun istediğini de sözlerine ekledi.

Çıtak kendisine sorulan "babanızda olan hangi huyu eşinizde görmek istemezsiniz" sorusuna da cesur bir yanıt verdi. Çıtak bu soruya "Çapkınlık ve kadınlara olan tavrı" cevabını verdi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

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Merve Şahin'in "Suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz?" sorusuna "Çok adım atmıyorum" yanıtını verdi. Melis Özcan, Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıklayarak, Çıtak’a sertifikasını teslim etti. Programın kapanışında oldukça duygusallaşan Çıtak, gözyaşlarına hakim olamayıp hüngür hüngür ağladı.

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