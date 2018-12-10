Dilan Deniz Çiçek ve Aslı Bekiroğlu'nun dans videosu olay oldu

Çukur'un Sena'sı Dilan Deniz Çiçek ve Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu 45. Altın Kelebek Ödül Gecesi paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.

Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayan ödülünü alan Bekiroğlu gecedeki enerjisiyle göz kamaştırdı. Güzel oyuncu arkadaşı Çiçek ile dans ederken bir videosunu "en yakın dostum" notuyla paylaştı. Ancak videoda Çiçek'in memnuniyetsiz halleri dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada hızlıca yayılan bu dans görüntülerini Dilan Deniz Çiçek de kendi hesabından paylaştı. İşte olay olan o video: