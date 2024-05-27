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Dilan-Engin Polat çifti 'kavga' davasında ifade verdi! Komşular şikayeti çekti...

27.05.2024 13:30
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Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla ettiği kavganın davası başladı. Dilan Polat, hakaret veya tehdit içerikli söz söylemediğini ve kimseye saldırmadığını ifade ederken Engin Polat ise eşini korumak amacıyla karşı tarafa saldırdığını kabul etti. İşte duruşmada yaşananlar...

Dilan-Engin Polat çifti 'kavga' davasında ifade verdi! Komşular şikayeti çekti...

Çekmeköy'de oturan Dilan ve Engin Polat çifti, tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavga sebebiyle mahkemelik olmuştu. Bu davanın ilk duruşması görüldü.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Dilan Polat ve Engin Polat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

"NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Dilan Polat, "Avukatlarım orada değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz uzlaştık. Kimseyi darp etmedim. Zaten benim bir erkeği darp edebilmem mümkün değil. Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Şikayetçi değilim" dedi.

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Müştekilerle geçmişten gelen herhangi bir husumetinin olmadığını da sözlerine ekleyen Dilan Polat, "Otopark nedeniyle tartışma yaşadık sadece. Müştekilerin evine girmedim. Zaten kamera görüntülerinde de mevcuttur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmada savunma Engin Polat, "Metin’in eşime hareketler yaptığını gördüm. Elleriyle eşimin göğsüne vurmak suretiyle hareket yaptığını görünce endişelendim, eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu. Videolardan görüldüğü üzere hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmadı. Dolayısıyla kendisine hakaret veya tehdit etme olanağım olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Hakimin "Evin içine girdiğin iddia ediliyor" demesi üzerine Engin Polat, "Evin içine girmedim kapının eşiğindeydim" dedi.

KOMŞU ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Müşteki avukatları, mahkemeye müvekkillerinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek dosyanın düşürülmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların savunmalarında belirttikleri gibi çocuğun olay gecesi hastaneye götürülüp götürülmediğine ilişkin raporların dosyaya sunulması ve müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Vitrin


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Dilan Polat
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