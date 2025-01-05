Dilan Polat açıkladı! Koğuş arkadaşı Seçil Erzan kendisini tembihlemiş: Bahsetmemi istemiyordu

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat için 40 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ara kararda tahliye edilmişlerdi.
Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabını tekrar aktif şekilde kullanmaya başlayan Dilan Polat yaptıklarıyla ve söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor.
Dilan Polat, 216 yıla kadar hapis cezası istenen Seçil Erzan ile aynı koğuşta kaldıklarını ve arkadaş olduklarını aktarmıştı. Polat, yaptığı yeni bir paylaşımda ise koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birlikte dua ettiklerini ve zikir çektiklerini söyledi.
Seçil Erzan'ın kedisine birçok şey öğrettiğini söyleyen Polat, "Biz aynı koğuşta kalıyorduk. Unuttum, her gün bana hatırlatırdı. İyi bir kızdı, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.
Erzan'ın kendisini tembihlediğini de söyleyen Polat, "Ondan çok bahsetmemi istemiyordu, çıkarken bizzat tembihlemişti. Orada yaşanan orada kalır" şeklinde konuştu.
Polat, Seçil Erzan'ın kendisine öğrettiği duayı da paylaşarak, "Şifa bulmak için 3 yudumda içerdik Seçil'le" ifadelerini kullandı.
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