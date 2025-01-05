Dilan Polat açıkladı! Koğuş arkadaşı Seçil Erzan kendisini tembihlemiş: Bahsetmemi istemiyordu

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat için 40 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Dilan Polat ve eşi Engin Polat ara kararda tahliye edilmişlerdi.

Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabını tekrar aktif şekilde kullanmaya başlayan Dilan Polat yaptıklarıyla ve söyledikleriyle gündem olmaya devam ediyor.

DİLAN POLAT'TAN SEÇİL ERZAN AÇIKLAMASI

Dilan Polat, 216 yıla kadar hapis cezası istenen Seçil Erzan ile aynı koğuşta kaldıklarını ve arkadaş olduklarını aktarmıştı. Polat, yaptığı yeni bir paylaşımda ise koğuş arkadaşı Seçil Erzan ile birlikte dua ettiklerini ve zikir çektiklerini söyledi.

"İYİ BİR KIZDI"

Seçil Erzan'ın kedisine birçok şey öğrettiğini söyleyen Polat, "Biz aynı koğuşta kalıyorduk. Unuttum, her gün bana hatırlatırdı. İyi bir kızdı, Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

"ONDAN ÇOK BAHSETMEMİ İSTEMİYORDU"

Erzan'ın kendisini tembihlediğini de söyleyen Polat, "Ondan çok bahsetmemi istemiyordu, çıkarken bizzat tembihlemişti. Orada yaşanan orada kalır" şeklinde konuştu.

"ŞİFA BULMAK İÇİN 3 YUDUMDA İÇERDİK"

Polat, Seçil Erzan'ın kendisine öğrettiği duayı da paylaşarak, "Şifa bulmak için 3 yudumda içerdik Seçil'le" ifadelerini kullandı.