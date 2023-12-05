'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' deyip ekledi: "Özlem-Tayyar Öz çiftinin de gözaltına alındığını göreceğiz"

Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şirket için kayyum ataması kararı verildi.

Fenomen çifte dair Emrullah Erdinç, 2.Sayfa programında değerlendirmelerde bulundu. Erdinç, 'Tayyargil' olarak anılan çiftin dosyasının 'Dilan Polat dosyasıyla birebir aynı' olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

HAMİLELİK DETAYI

"Önümüzdeki günlerde Özlem-Tayyar Öz çiftinin de gözaltına alındığını göreceğiz. Tabii Özlem Öz'ün sanırım hamile olduğu için emniyette ifadesi alınacak mıdır onu da savcılık karar verecektir. O dönem geldiğinde neden gözaltına alınmadı diye sorabilirsiniz. 5-6 aylık hamile olduğu için savcılık insiyatifine kalmıştır" dedi.







