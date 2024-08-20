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  4. Dilan Polat Engin Polat'ı ziyaret etti! Uzun süre ağlaştılar... Kocasından gelen yasaklar gündem oldu

Dilan Polat Engin Polat'ı ziyaret etti! Uzun süre ağlaştılar... Kocasından gelen yasaklar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.08.2024 16:13
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'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat'ın tahliyesi gündeme bomba gibi düştü. Dilan Polat tahliye olur olmaz soluğu Engin Polat'ın yanında aldı. Kocasını ziyarete giden Dilan Polat'a getirilen yasaklar ise sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-İstanbul merkezli 6 ilde Kasım 2023'te düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın avukatlarının yaptığı itirazı inceleyen mahkeme, dün Polat'ın tutuksuz yargılanmasına hükmetti ve tahliye kararı verdi.

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Cezaevinden çıkan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti.

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GÖRÜŞÜ BİR SAAT SÜRDÜ

Çocukları ve kardeşi Sıla Doğu ile Engin Polat'ın yanına giden Dilan Polat'ın kocası Engin Polat ile görüşünün yaklaşık bir saat sürdüğü öğrenildi.

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UZUN SÜRE AĞLAŞTILAR

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; aylar sonra ilk defa birbirlerini gören çiftin uzun süre gözyaşı döktükleri, Polat’ın eşine “Kesinlikle konuşmayacaksın, telefon kullanmayacaksın, röportaj vermeyeceksin” diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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