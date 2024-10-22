Dilan Polat gözaltına alınınca kötü oldu! "Kısmi felç geçirdim, bayılmışım" diyerek anlattı

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun bir eğlence mekanında dudak dudağa halleri büyük tepki çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan "hayasızca hareket" soruşturması kapsamında Dilan Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı. Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilan Polat sosyal medya hesabını gizliye aldıktan sonra bir açıklama yaptı. Polat "Kötü bir gündü dün, çok zordu tekrardan hakim karşısına çıkmak hele ki böylesi bir şey benim için çok utanç vericiydi. O an bir anlık sevgi şeyiyle denk gelmişti. Bir anda apar topar polisler geldi. Nida'nın tekrardan böyle şeyler yaşamış olması beni çok üzüyor" dedi.

"POLİS GÖRÜNCE KORKUYORUM"

Fenomen konuşmasında "Ben iyi değilim çok ciddi acı çekiyorum. Bunu atlatamıyorum ne uyuyabiliyorum ne uyanabiliyorum. Böyle bir şey için adliyede olmak çok travmatik" diyerek ağladı.

Dilan Polat "3 kere bayılmışım kısmi felç geçirdim herkesten özür dilerim. Annem gibi o benim anne sevgilisi gibi düşünün bunu. Polis görünce çok korkuyorum" dedi.