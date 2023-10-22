MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ı hedef almıştı! Banu Parlak'ın güzellik merkezinde skandal

Dilan Polat'ı hedef almıştı! Banu Parlak'ın güzellik merkezinde skandal

22.10.2023 07:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında çeşitli iddialarda bulunan Banu Parlak hakkında bir müşteri şikayetçi oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak ile davalık oldu.

Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında "Bana bir şey olursa sorumluları Polatlardır" diyerek sosyal medya hesabında video yayınlayan Parlak'ın iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcının Başakşehir'deki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Parlak, Polat çiftini suçlamıştı.

Son dönemde lüks yaşantısının kaynağı araştırılmaya başlanan Dilan Polat'la yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinde bir skandal yaşandı.

Parlak sahibi olduğu güzellik merkezine gelen bir müşterisiyle davalık oldu. Zayıflama amacıyla gittiği merkezde vücudu yaralanan Aliye A., Parlak'tan şikayetçi oldu.

sf

Küvette üstsüz poz verip paylaştı Küvette üstsüz poz verip paylaştı

Sabah'ta yer alan habere göre; İl Sağlık Müdürlüğü'nün denetim raporlarında, Aliye A.'ya "Enzimatik Lipoliz Enjeksiyon" adlı yağ yakma işlemi yaptığı belirlenen Banu Parlak hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küvette üstsüz poz verip paylaştıKüvette üstsüz poz verip paylaştı
MasterChef'te gergin gece! 'Konuşulacak adam değilsin'MasterChef'te gergin gece! 'Konuşulacak adam değilsin'
Hastane odasından paylaştı! Sevenlerini korkuttuHastane odasından paylaştı! Sevenlerini korkuttu
Anahtar Kelimeler:
Banu Parlak Dilan Polat sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiler

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Gökyüzü bir anda pembe oldu! "Kıyamet alameti" denildi ama...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.