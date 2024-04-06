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  4. Dilan Polat'ın ardından MASAK onu da incelemeye almıştı! Şulemsi'ye para cezası kesildi

Dilan Polat'ın ardından MASAK onu da incelemeye almıştı! Şulemsi'ye para cezası kesildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 12:44
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Lüks yaşantıları ve gösterişli hayatları ile dikkat çeken sosyal medya fenomenleri Dilan Polat'ın tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin hemen ardından MASAK tarafından inceleme altına alındı. MASAK'ın radarına giren o isimlerden biri de Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk oldu. Şulemsi'ye güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi verdiği gerekçesiyle para cezası kesildi.

Dilan Polat'ın ardından MASAK onu da incelemeye almıştı! Şulemsi'ye para cezası kesildi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın "Kara para aklama", "vergi kaçırma" ve "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi. Sosyal medyada lüks yaşantıları ile dikkat çeken ünlü fenomenler MASAK incelemesine takıldı.

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PARA CEZASI KESİLDİ

Güzellik merkezi sahibi olan bu fenomenlerden biri de Şulemsi olarak tanınan Şule Kayatürk oldu. MASAK tarafından inceleme altına alınan Şulemsi güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi verdiği gerekçesiyle para cezası aldı.

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Daha önce de ünlü isim ve fenomenlerin aldığı cezaları duyuran avukat Emre Alıcı'nın iddiasına göre; Şulemsi'ye mevzuatlara uymadan yaptığı reklamlar yüzünden 550 bin TL'lik para cezası kesildi.

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Birkaç sektörde işletme sahibi olduğu bilinen Şulemsi'nin Ramazan ayında alkolü bırakıp tövbe eden çalışanlarına çeyrek altın dağıttığı anlar uzun süre konuşulmuştu.

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DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDEYDİ

Genç yaşında mal varlığı saymakla bitmeyen sosyal medya fenomenin yıllar içerisindeki değişimi de uzun süre gündemdeydi.

Vitrin


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Dilan Polat Şule Kayatürk Şulemsi sosyal medya yaşında
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