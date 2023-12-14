MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya paylaşımı ve sözleriyle tepki çekti! "Oğlunu sayıklayıp ağlıyor"

Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya paylaşımı ve sözleriyle tepki çekti! "Oğlunu sayıklayıp ağlıyor"

14.12.2023 11:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin ile Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, günlerdir cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın ruh halinin iyi olmadığını ve sürekli oğlunun sözlerini tekrarlayarak ağladığını söyledi. Hüseyin Kaya daha sonra Dilan Polat'ın oğluyla fotoğraf paylaşınca tepki çekti.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Dilan Polat hakkında konuşan Kaya sık sık müvekkilinin ruh haline vurgu yapıyor.

Son olarak Haberler'e konuşan avukat Dilan Polat'ın ruh halinden bahsetti.

Avukat Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.

ads

İç çamaşırı yorumu tepki çekince... Olay yanıt İç çamaşırı yorumu tepki çekince... Olay yanıt

Bu ifadelerden sonra ise avukatın Dilan Polat'ın oğluyla pozunu sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Avukat çocukların üzerinden algı yapmakla suçlandı.

İkinci Sayfa'da Müge Dağıstanlı tepki göstererek "Avukat beyden de rica edelim algı politikası yürütüyorsa çoluk çocuğu bu işe bulaştırmasın fotoğraf da paylaşmasın" dedi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski aşkı Zahide Yetiş'e katıldı! "Şok geçirdim"Eski aşkı Zahide Yetiş'e katıldı! "Şok geçirdim"
Final yapacak mı? Yeni gelişme gündem olduFinal yapacak mı? Yeni gelişme gündem oldu
Vücuduna yapışan kıyafetiyle adından söz ettirdi! Yüzündeki değişim ve harcadığı para olay olduVücuduna yapışan kıyafetiyle adından söz ettirdi! Yüzündeki değişim ve harcadığı para olay oldu
Anahtar Kelimeler:
hüseyin kaya ele söyledi
En Çok Okunan Haberler
Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü...

Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü...

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Yerli ve yabancı dostlarımız var' diyerek duyduğu Borsa İstanbul dedikodusunu açıkladı: '1,5-2 aydır...'

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Bir şehir korkunç olayı konuşuyor! Aile vahşetinde gizemli mektuplar

Zincir marketler için zorunlu oldu! Yeni yılda yeni kural...

Zincir marketler için zorunlu oldu! Yeni yılda yeni kural...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Marketin ortasında ayakta uyuyakaldı! Viral olan görüntüler

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Aracı kaldırıp anne ve oğlunu kurtarmaya çalıştılar

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.