Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya paylaşımı ve sözleriyle tepki çekti! "Oğlunu sayıklayıp ağlıyor"

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya son günlerde açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Dilan Polat hakkında konuşan Kaya sık sık müvekkilinin ruh haline vurgu yapıyor.

Son olarak Haberler'e konuşan avukat Dilan Polat'ın ruh halinden bahsetti.

Avukat Kaya, "Ben gittiğimde hep ağlıyor. Sohbet ediyoruz ama oğlunu sayıklayıp ağlıyor. Oğlunun ona söylediği cümleleri tekrarlıyor hep. Ben ruh halini çok sağlıklı bulmuyorum. Engin ile telefonla görüşüyor ara sıra" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerden sonra ise avukatın Dilan Polat'ın oğluyla pozunu sosyal medyada paylaşması tepki çekti. Avukat çocukların üzerinden algı yapmakla suçlandı.

İkinci Sayfa'da Müge Dağıstanlı tepki göstererek "Avukat beyden de rica edelim algı politikası yürütüyorsa çoluk çocuğu bu işe bulaştırmasın fotoğraf da paylaşmasın" dedi.





